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Пожар на складе шин в Батайске локализовали на площади 200 квадратных метров

7 апреля 2023, 14:36
Фото: МЧС
Спасатели смогли локализовать пожар на складе шин под Батайском, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

В пригороде Батайска огонь охватил склад с шинами. Он успел распространиться на площади 200 квадратных метров. Спасатели смогли оперативно прибыть на место происшествия. Они сообщили, что огонь уже удалось локализовать.

На месте происшествия работают 26 пожарных и восемь единиц техники.

О погибших или пострадавших в результате инцидента пока ничего не известно.

Видео: МЧС
Склад шин загорелся на площади 200 кв м в Батайске днем 7 апреля
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Информация о происшествии уточняется.

Ранее появилось видео масштабного пожара на складе шин в Ростовской области.

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