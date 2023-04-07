Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В пригороде Батайска огонь охватил склад с шинами. Он успел распространиться на площади 200 квадратных метров. Спасатели смогли оперативно прибыть на место происшествия. Они сообщили, что огонь уже удалось локализовать.
На месте происшествия работают 26 пожарных и восемь единиц техники.
О погибших или пострадавших в результате инцидента пока ничего не известно.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее появилось видео масштабного пожара на складе шин в Ростовской области.