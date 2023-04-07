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Правозащитник рассказал, как экс-чиновницу Батайска Берлим лишили почетного звания

7 апреля 2023, 15:25
Фото: my-bataysk.ru
Правозащитник рассказал, как экс-чиновницу Батайска Берлим лишили почетного звания
Общественники остались не удовлетворены результатом судебного решения о лишении звания «Почетного гражданина» города Батайска экс-чиновницы Людмилы Берлим. Об этом сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

По словам собеседника, суд в Батайске вынес решение в пользу общественников. Когда решение суда войдет в законную силу, экс-начальница Управления образования Батайска Людмила Берлим утратит звание «Почетного гражданина» города.

Однако правозащитник остался не совсем удовлетворен таким исходом. 

«На суде нам не дали возможности допросить тех людей, которые принимали участие в присуждении звания — местных чиновников, депутатов и представителей компаний, которые выступили с этой идеей. А ведь было много фальсифицированных документов. В том числе и сегодня представили один из таких, заверенный подписями многих уважаемых людей», — отмечает Павел Сагайда.

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Спикер подчеркивает, что на этом общественники не остановятся.

«Показания свидетелей, которые были представлены на суде, мы проанализируем и будем подавать заявление в правоохранительные органы с вопросом о вынесении в суд Батайска подложных документов и ложных показаний свидетелей», — резюмирует Павел Сагайда.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему общественники Батайска захотели лишить звания "Почетного гражданина" города экс-начальницу городского Управления образования Людмилу Берлим. 

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