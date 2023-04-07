«На суде нам не дали возможности допросить тех людей, которые принимали участие в присуждении звания — местных чиновников, депутатов и представителей компаний, которые выступили с этой идеей. А ведь было много фальсифицированных документов. В том числе и сегодня представили один из таких, заверенный подписями многих уважаемых людей», — отмечает Павел Сагайда.