По словам депутата Госдумы от Ростовской области, на линии Сватово-Кременная-Лисичанск со знаменитой казачьей бригадой сейчас выстраивается единый мощный кулак для дальнейшего решения задач по блокированию дорог и коммуникаций, по которым украинскими солдатами и наемникам подвозят боекомплекты и технику.