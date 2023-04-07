Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По словам депутата Госдумы от Ростовской области, на линии Сватово-Кременная-Лисичанск со знаменитой казачьей бригадой сейчас выстраивается единый мощный кулак для дальнейшего решения задач по блокированию дорог и коммуникаций, по которым украинскими солдатами и наемникам подвозят боекомплекты и технику.
«А самое главное, что наша армия получает сегодня огромное количество новой техники. Новые танки, новые ракетные комплексы», — отмечает Водолацкий.
Спикер подчеркивает, что несколько дней назад был очень сильный снегопад.
«Думаю, что в ближайшее время, когда погода успокоится и грунтовые дороги станут нормальными, мы продолжим наше наступление», — говорит собеседник.
Депутат добавляет, что выстрелы звучат постоянно. За день, по его словам, минимум 40-60 раз слышатся звуки хаймерсов и крупных минометов, которыми украинцы бьют по мирным поселкам, где нет наших военных.
«Они специально создают нервозную обстановку в гражданском обществе, показывая, что могут безнаказанно убивать детей, стариков и женщин. Но наказание всегда неотвратимо. И они понесут за это такую же, жутчайшую кару», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что минкульт России решил проверить ростовчанина Басту после его интервью про СВО.