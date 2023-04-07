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Published Сегодня, 08:02

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«Продолжим наступление»: депутат Госдумы от Ростовской области рассказал о ходе СВО

7 апреля 2023, 08:02
Фото: УНМ ДНР
«Постоянно выстрелы»: депутат Госдумы от Ростовской области рассказал о ходе СВО

Ростовский депутат Госдумы Водолацкий объявил, когда начнется наступление в зоне СВО

Сильный снегопад привел к полной распутице, проехать по которой сейчас можно только на наших танках, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По словам депутата Госдумы от Ростовской области, на линии Сватово-Кременная-Лисичанск со знаменитой казачьей бригадой сейчас выстраивается единый мощный кулак для дальнейшего решения задач по блокированию дорог и коммуникаций, по которым украинскими солдатами и наемникам подвозят боекомплекты и технику.

«А самое главное, что наша армия получает сегодня огромное количество новой техники. Новые танки, новые ракетные комплексы», — отмечает Водолацкий.

Спикер подчеркивает, что несколько дней назад был очень сильный снегопад.

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«Думаю, что в ближайшее время, когда погода успокоится и грунтовые дороги станут нормальными, мы продолжим наше наступление», — говорит собеседник.

Депутат добавляет, что выстрелы звучат постоянно. За день, по его словам, минимум 40-60 раз слышатся звуки хаймерсов и крупных минометов, которыми украинцы бьют по мирным поселкам, где нет наших военных.

«Они специально создают нервозную обстановку в гражданском обществе, показывая, что могут безнаказанно убивать детей, стариков и женщин. Но наказание всегда неотвратимо. И они понесут за это такую же, жутчайшую кару», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что минкульт России решил проверить ростовчанина Басту после его интервью про СВО.

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