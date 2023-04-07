РЭО реализует проект по рекультивации крупной свалки в Кировской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, проект предусматривает «объединение двух свалочных тел в одно». РЭО выступает генподрядчиком. На сегодняшний день на объекте хранится свыше 3 млн кубометров мусора, пишет inkazan.ru.
На объединённом объекте будут обустроены специализированные откосы, также здесь соорудят противофильтрационные экраны и завесу. Предстоит устранить обводнение прилегающих территорий, создать системы дренажа и дегазации, построить необходимые здания, подвести к комплексу инфраструктуру и дороги.
Как отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, работа по рекультивации стала новым направлением для РЭО в качестве генподрядной организации. Оператор будет искать оптимальные технологические и другие решения.