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РЭО реализует проект по рекультивации крупной свалки в Кировской области

7 апреля 2023, 11:38
Фото: 1MI
20 марта в Кировской области начались работы по ликвидации крупнейшей в регионе свалки, находящейся рядом с урочищем Шепиловы. Рекультивацию планируют закончить до конца будущего года. Данный проект реализуется ППК «РЭО» в рамках федерального проекта «Чистая страна».

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, проект предусматривает «объединение двух свалочных тел в одно». РЭО выступает генподрядчиком. На сегодняшний день на объекте хранится свыше 3 млн кубометров мусора, пишет inkazan.ru.

На объединённом объекте будут обустроены специализированные откосы, также здесь соорудят противофильтрационные экраны и завесу. Предстоит устранить обводнение прилегающих территорий, создать системы дренажа и дегазации, построить необходимые здания, подвести к комплексу инфраструктуру и дороги.

Как отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, работа по рекультивации стала новым направлением для РЭО в качестве генподрядной организации. Оператор будет искать оптимальные технологические и другие решения.

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