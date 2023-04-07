РЭО: В Приморье экопромышленный парк сможет переработать до 16 тыс. тонн вторсырья

Всего восемь экопромышленных парков в Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях должны быть построены к концу 2024 года. Создание экопромышленных парков направлено на построение экономики замкнутого цикла, а также достижение целей нацпроекта «Экология» по уменьшению объемов захоронения отходов на 50%. По предварительным расчетам, предприятия, которые разместятся на территориях таких парков, обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.