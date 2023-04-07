РЭО: В Приморье экопромышленный парк сможет переработать до 16 тыс. тонн вторсырья

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Как заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, экопромышленный парк в Приморье станет одним из восьми подобных комплексов, которые будут возведены в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» по всей России. Об этом пишет vostokmedia.com.
«РЭО получил заявки от компаний, которые изъявили желание стать резидентами. Среди них ООО „Репласт“, ООО „Экопромпродукт“, ООО „Эко-Сервис“ и ООО „Полигон“. Мощность по утилизации этих предприятий может достигать 16 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты в настоящий момент осуществляют сбор исходных данных для проектирования производственных объектов. Резидентам доступны меры поддержки, предлагаемые РЭО для финансирования инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — пояснил глава РЭО.
В РЭО также отметили, что все резиденты экопромышленного парка будут пользоваться льготами и иными мерами господдержки, предусмотренными законодательством Приморского края и Российской Федерации,
Потенциальные резиденты уже выразили готовность создать на территории парка производства по переработке отходов: полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД) производительностью до 2,7 тыс. тонн в год — «Репласт», пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год — «Экопромпродукт», стеклотары в пеностекло мощностью 3 тыс. тонн в год — «Эко-Сервис», а также комплекс по переработке картона и бумаги на 10 тыс. тонн ежегодно.
Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры экопромышленного парка запланирован на конец 2024 года.
Всего восемь экопромышленных парков в Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях должны быть построены к концу 2024 года. Создание экопромышленных парков направлено на построение экономики замкнутого цикла, а также достижение целей нацпроекта «Экология» по уменьшению объемов захоронения отходов на 50%. По предварительным расчетам, предприятия, которые разместятся на территориях таких парков, обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.