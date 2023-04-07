Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
По их словам, ростовчанка проводила время в заброшенном здании на 40-летия Победы. В какой-то момент она не удержалась и упала с высоты на землю.
На помощь пострадавшей сразу подбежали очевидцы и вызвали скорую. По неподтвержденной информации, у нее зафиксировали переломы.
Пользователи в комментариях написали, что этот дом нужно законсервировать, чтобы посторонние лица не могли сюда попасть.
«У заброшенного здания есть собственник, для него должна быть ответственность в рамках закона», — пишут горожане.
«Скорейшего выздоровления ей, пусть поправляется», — заявили ростовчане.
Ранее в Ростове неизвестный мужчина разбился, выпав с балкона 3 апреля.