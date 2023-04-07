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Ростовчане заявили о выпавшей с заброшенного здания девочке днем 6 апреля

7 апреля 2023, 05:41
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из окна заброшенного здания выпала девочка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, ростовчанка проводила время в заброшенном здании на 40-летия Победы. В какой-то момент она не удержалась и упала с высоты на землю. 

На помощь пострадавшей сразу подбежали очевидцы и вызвали скорую. По неподтвержденной информации, у нее зафиксировали переломы.

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Пользователи в комментариях написали, что этот дом нужно законсервировать, чтобы посторонние лица не могли сюда попасть.

«У заброшенного здания есть собственник, для него должна быть ответственность в рамках закона», — пишут горожане.

«Скорейшего выздоровления ей, пусть поправляется», — заявили ростовчане.

Ранее в Ростове неизвестный мужчина разбился, выпав с балкона 3 апреля.

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