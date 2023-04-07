rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Изображение материала

Ростовские таможенники нашли 36,2 тысячи долларов на теплоходе из Турции

7 апреля 2023, 13:59
Фото: yutu.customs.gov.ru
Ростовские таможенники нашли 36,2 тысячи долларов на теплоходе из Турции
Ростовские таможенники направили в суд уголовное дело о незаконном перемещении 36,2 тысячи долларов США, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

В Ростовскую область прибыл теплоход из порта Зонгулдак в Турции. Во время осмотра судна таможенники нашли у капитана в каюте 36,2 тысячи долларов США. Дело в том, что, по закону, при провозе наличными суммы более 10 тысяч долларов, ее необходимо задекларировать. Так как капитан теплохода этого не сделал, таможенники возбудили в отношении него уголовное дело.

Тысячи единиц оружия пытались провести через таможню в Ростовской области в 2022 году
Узнать подробнее

Сообщается, что капитан судна является гражданином России. 

Ранее в Ростовской области таможенники изъяли 12 тысяч контрафактных жевательных резинок Turbo.

Читайте также:
В Ростовской области на таможне среди китайских сладостей нашли контрафактную жвачкуБолее 4,5 миллионов рублей изъяли сотрудники таможни в Таганроге в 2022 годуВ Ростове-на-Дону задержали замначальника отдела таможни за вывоз контрафактной обуви
#Ростовская таможня#Турция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Транспорт#Новости#Ростовская область#Азов
Подпишитесь
Экономист посчитал, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро
Сегодня, 07:55
«Продолжим наступление»: депутат Госдумы от Ростовской области рассказал о ходе СВО
Сегодня, 08:02
В зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов
Сегодня, 07:59
Стало известно, кто может стать председателем Ростовского облсуда после скандала
Сегодня, 07:57
Где купить квартиру с ремонтом в подарок: ГК «Альянс» объявил старт спецпродаж
Сегодня, 11:02
Климатолог рассказал, что Ростов накроет дождями в апреле и холодами в мае
Сегодня, 07:15