В Ростовскую область прибыл теплоход из порта Зонгулдак в Турции. Во время осмотра судна таможенники нашли у капитана в каюте 36,2 тысячи долларов США. Дело в том, что, по закону, при провозе наличными суммы более 10 тысяч долларов, ее необходимо задекларировать. Так как капитан теплохода этого не сделал, таможенники возбудили в отношении него уголовное дело.