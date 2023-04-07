Юрий Мартынов добавляет, что по закону догхантеру могут вменить штраф от 100 до 300 тысяч рублей и принудить к исправительным работам на срок до двух лет, принудительным работам до пяти лет или даже лишить свободы на срок от трех до пяти лет.