rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Изображение материала

Ростовский юрист объяснил, что грозит догхантерам, подкидывающим собакам отраву

7 апреля 2023, 18:45
Фото: 1MI
Ростовский юрист объяснил, что грозит догхантерам, подкидывающим собакам отраву
За кусок отравленной колбасы догхантерам придется отдать до 300 тысяч рублей или посвятить пару лет исправительным работам, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский юрист Юрий Мартынов

 

По словам юриста, владельцы собак чаще всего приходят с жалобами на то, что кто-то отравил их питомца в середине весны.

«В таких ситуациях мы всегда помогаем клиентам до последнего, потому что как правило догхантеры травят собак не по одной, а оставляют отраву в разных местах», - рассказывает Мартынов.

Эксперт советует сразу после оказания питомцу первой помощи запросить у ветклиники заключение о том, каким веществом было отравлено животное и сохранить результаты анализов, а также чеки за лечение.

 

Депутат рассказала, как расстреливали собак на глазах у детей в Ростовской области
Узнать подробнее

«Следующий шаг – заявление в полицию, желательно с приложенными видео или фотодоказательствами от соседей или с камер домофонов, бумаг из ветклиники. После установления личности виновного вы можете требовать от него компенсации», - объясняет эксперт.

Юрий Мартынов добавляет, что по закону догхантеру могут вменить штраф от 100 до 300 тысяч рублей и принудить к исправительным работам на срок до двух лет, принудительным работам до пяти лет или даже лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее RostovGazeta писала о том, что командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области.

 

Читайте также:
У отравившихся правильным питанием ростовчан обнаружили сальмонеллуЧисло отравившихся продуктовыми наборами превысило 100 человек в Ростове-на-ДонуЧипированные собаки стаей атакуют жителей в Ростове-на-Дону
#Анна Ивченко#Животные#Происшествия#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Собаки в Ростове-на-Дону#Догхантеры в Ростове
Подпишитесь
Судей из Ростова сажают под арест, а в городе решили обойтись без «Ночных снайперов»
Сегодня, 17:20
Эксперт Фоменко рассказал, как могут измениться цены на жилье в Ростовской области
Сегодня, 18:29
Стало известно, сколько платят ростовским военным за один день участия в СВО
Сегодня, 17:28
В Ростовской области могут отказаться от салюта на 9 Мая
Сегодня, 17:47
Где купить квартиру с ремонтом в подарок: ГК «Альянс» объявил старт спецпродаж
Сегодня, 11:02
Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове
Сегодня, 17:15