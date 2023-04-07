Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
По словам юриста, владельцы собак чаще всего приходят с жалобами на то, что кто-то отравил их питомца в середине весны.
«В таких ситуациях мы всегда помогаем клиентам до последнего, потому что как правило догхантеры травят собак не по одной, а оставляют отраву в разных местах», - рассказывает Мартынов.
Эксперт советует сразу после оказания питомцу первой помощи запросить у ветклиники заключение о том, каким веществом было отравлено животное и сохранить результаты анализов, а также чеки за лечение.
«Следующий шаг – заявление в полицию, желательно с приложенными видео или фотодоказательствами от соседей или с камер домофонов, бумаг из ветклиники. После установления личности виновного вы можете требовать от него компенсации», - объясняет эксперт.
Юрий Мартынов добавляет, что по закону догхантеру могут вменить штраф от 100 до 300 тысяч рублей и принудить к исправительным работам на срок до двух лет, принудительным работам до пяти лет или даже лишить свободы на срок от трех до пяти лет.
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