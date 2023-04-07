Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Его обвинили в нарушении меры пресечения, так как по суду он не должен был посещать массовые мероприятия.
Ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в оскорблении представителя власти, вымогательстве и неуважении к суду.
О Рулеве известно, что он снимал в Ростове политический контент патриотической направленности в эмоциональном и критическом стиле. В начале СВО выезжал вместе с российскими войсками в Харьковскую область 24 февраля 2022 года. До 2014 года жил в Киеве, где во время Майдана выступал на стороне Беркута и против украинских националистов. Потом приехал жить к дочери в Ростов из-за преследований на Украине.
Рулев рассказывал RostovGazeta, что его судят за патриотизм и медийную деятельность, в которой он раскрыл некое «политическое соитие» антигосударственных партий.