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Ростовского блогера Сергея Рулева отправили в СИЗО до октября

7 апреля 2023, 15:11
Фото: Видео канал Sergey RULJOV
Сергей Рулев
Скандального ростовского блогера Сергея Рулёва отправили в СИЗО на 6 месяцев, сообщают участники процесса.

Его обвинили в нарушении меры пресечения, так как по суду он не должен был посещать массовые мероприятия.

Ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в оскорблении представителя власти, вымогательстве и неуважении к суду.

О Рулеве известно, что он снимал в Ростове политический контент патриотической направленности в эмоциональном и критическом стиле. В начале СВО выезжал вместе с российскими войсками в Харьковскую область 24 февраля 2022 года. До 2014 года жил в Киеве, где во время Майдана выступал на стороне Беркута и против украинских националистов. Потом приехал жить к дочери в Ростов из-за преследований на Украине.

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Рулев рассказывал RostovGazeta, что его судят за патриотизм и медийную деятельность, в которой он раскрыл некое «политическое соитие» антигосударственных партий.

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