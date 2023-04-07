О Рулеве известно, что он снимал в Ростове политический контент патриотической направленности в эмоциональном и критическом стиле. В начале СВО выезжал вместе с российскими войсками в Харьковскую область 24 февраля 2022 года. До 2014 года жил в Киеве, где во время Майдана выступал на стороне Беркута и против украинских националистов. Потом приехал жить к дочери в Ростов из-за преследований на Украине.