Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Пожар начался днем в пятницу, 7 апреля, на улице Производственной и к данному моменту огонь успел распространиться на площади 200 квадратных метров.
Всего к ликвидации огня привлекли 26 человек, которые задействовали восемь единиц техники. О пострадавших информации не появлялась, все остальные подробности возгорания уточняются.
Ранее на месте ночного пожара в квартире в Азове нашли два трупа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Аксае полностью потушили пожар на складе с целлюлозой, на это ушло около семи часов.