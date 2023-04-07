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Склад шин загорелся на площади 200 кв м в Батайске днем 7 апреля

7 апреля 2023, 13:47
Фото: ТГ канал Ростов Главный
Склад шин загорелся на площади 200 кв м в Батайске днем 7 апреля
В Батайске произошло крупное возгорание на складе, где хранят шины, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался днем в пятницу, 7 апреля, на улице Производственной и к данному моменту огонь успел распространиться на площади 200 квадратных метров.

Всего к ликвидации огня привлекли 26 человек, которые задействовали восемь единиц техники. О пострадавших информации не появлялась, все остальные подробности возгорания уточняются. 

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Ранее на месте ночного пожара в квартире в Азове нашли два трупа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

До этого в Аксае полностью потушили пожар на складе с целлюлозой, на это ушло около семи часов. 

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