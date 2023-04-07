Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Источники рассказали 1Rnd рассказали, что эта тема активно обсуждается в судейской среде. По данным издания, Василенко называют одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост.
«Ходят слухи, что она якобы пока отозвала свое заявление о продлении срока работы на посту председателя Астраханского областного суда», — говорится в публикации.
Напомним, что в Ростове разразился скандал, который по информации СМИ, может быть связан с коррупционной схемой среди судей. Издания писали об обысках у представителей судебной системы и домашнем аресте для председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Однако официально это никто не комментирует, информация уточняется.