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Стало известно, кто может стать председателем Ростовского облсуда после скандала

7 апреля 2023, 07:57
Фото: Сетевое издание Арбуз
Стало известно, кто может стать председателем Ростовского облсуда после скандала
Председателем Ростовского областного суда может стать Ольга Василенко, занимающая аналогичный пост в Астрахани, пишут СМИ.

Источники рассказали 1Rnd рассказали, что эта тема активно обсуждается в судейской среде. По данным издания, Василенко называют одним из наиболее вероятных претендентов на этот пост.

«Ходят слухи, что она якобы пока отозвала свое заявление о продлении срока работы на посту председателя Астраханского областного суда», — говорится в публикации.

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Напомним, что в Ростове разразился скандал, который по информации СМИ, может быть связан с коррупционной схемой среди судей. Издания писали об обысках у представителей судебной системы и домашнем аресте для председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Однако официально это никто не комментирует, информация уточняется.

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