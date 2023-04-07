Напомним, что в Ростове разразился скандал, который по информации СМИ, может быть связан с коррупционной схемой среди судей. Издания писали об обысках у представителей судебной системы и домашнем аресте для председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Однако официально это никто не комментирует, информация уточняется.