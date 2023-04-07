Власти Ростова рассказали о выплатах, положенных участникам спецоперации. В мэрии уточнили, что за одни сутки военнослужащему положено 4240 рублей. Если боец участвует в активных наступательных действиях, в сутки ему полагается выплата в восемь тысяч рублей. Отдельно оговаривается денежное вознаграждение для бойцов в составе штурмовых отрядов — 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения.