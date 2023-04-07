Tele2 выяснила музыкальные предпочтения ростовчан

Кроме того, у пользователей есть возможность использовать дополнительную функцию «Гудок+», которая предоставляет установку разных мелодий каждый день или, например, загрузку своего собственного трека вместо гудка. Если клиент хочет с пользой провести время в ожидании ответа собеседника, то может подключить услугу «Польза вместо гудков» и узнать больше о правилах русского языка или изучать английскую грамматику, а с услугой «Мелодия для себя» – слушать любимую музыку вместо гудков при исходящих вызовах.