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В Каменском районе на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка

7 апреля 2023, 10:28
Фото: pxhere.com
В Каменском районе на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка
В Каменском районе Ростовской области растянулась пробка протяженностью 7,5 километра на М-4 «Дон», сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В пятницу, 7 апреля, в мессенджерах стали появляться сообщения от дончан, которые простаивают в пробке на М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Жители сообщают, что теперь каждый день после 08.00 мск участок в районе между 925-м и 931-м километрами трассы стоит в пробках.

«Всё едут через Глубокую, новый мост, Каменск и на трассу М-4. Я два раза езжу в город утром и вечером и всё это вижу», — рассказал о пробках местный житель.

«В районе 16.00 до 19.00 примерно там[прим. редакции — на объезде через Старую Станицу] тоже небольшие заторы из-за того, что люди с работы едут», — рассказали дончане.

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К моменту публикации пробка растянулась с 923-го по 931-й километры, увеличившись на три километра за последние 30 минут.

Автомобилистам рекомендуется объезжать участок через улицы Буденного, Чайковского и Ломоносова в Лесном, чтобы сократить время ожидания, поскольку на проезд пробки напрямую потребуется потратить около часа.

Фото: Яндекс. Карты

Напоминаем, работы на мосту через Северский Донец на М-4 «Дон» будут продолжаться еще несколько недель, а потому водителям следует закладывать дополнительное время на проезд участка в Каменском районе.

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