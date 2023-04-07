В Каменском районе на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка

В пятницу, 7 апреля, в мессенджерах стали появляться сообщения от дончан, которые простаивают в пробке на М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. Жители сообщают, что теперь каждый день после 08.00 мск участок в районе между 925-м и 931-м километрами трассы стоит в пробках.