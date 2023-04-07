Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Напомним, что из-за запланированного на 9 июня концерта разразился скандал, в котором ростовчане выступили против этого мероприятия. На это отреагировал сити-менеджер Алексей Логвиненко, заявив, что артисты, выступающие против спецоперации, не должны проводить развлекательные мероприятия в городе.
Теперь издание ТАСС написало, что концерт в итоге не состоится. При этом в Интернете все еще продаются билеты на мероприятие, их стоимость достигает семи тысяч рублей.
В Telegram «Ночных снайперов» ничего по поводу Ростова-на-Дону нет, зато команда рассказала, что перенесены концерты в других городах — Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Причины группа не раскрывает.