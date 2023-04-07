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В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной

7 апреля 2023, 11:49
Фото: Frolzart/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной
В Ростове-на-Дону не состоится концерт Дианы Арбениной, являющейся солисткой группы «Ночные снайперы», пишут СМИ.

Напомним, что из-за запланированного на 9 июня концерта разразился скандал, в котором ростовчане выступили против этого мероприятия. На это отреагировал сити-менеджер Алексей Логвиненко, заявив, что артисты, выступающие против спецоперации, не должны проводить развлекательные мероприятия в городе.

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Теперь издание ТАСС написало, что концерт в итоге не состоится. При этом в Интернете все еще продаются билеты на мероприятие, их стоимость достигает семи тысяч рублей.

В Telegram «Ночных снайперов» ничего по поводу Ростова-на-Дону нет, зато команда рассказала, что перенесены концерты в других городах — Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Причины группа не раскрывает.

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