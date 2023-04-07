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В Ростовской области на дорожную разметку и обустройство дорог выделят 660 млн рублей

7 апреля 2023, 10:32
Фото: donland.ru
В Ростовской области на дорожную разметку и обустройство дорог выделят 660 млн рублей
В Ростовской области на дорожную разметку, знаки, светофоры и другие элементы обустройства дорог выделили 660 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Минтранспорта Ростовской области объявило конкурс для поиска подрядной организации, которая проведет работы по обустройству донских дорог за 660 миллионов рублей.

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Эти средства предусматривают не только нанесение дорожной разметки, но также замену знаков, установку светофоров, светодиодных маячков, гибких столбиков, дорожных контроллеров, видеокамер, динамических информационных табло, табло вызова пешехода и другой аппаратуры, необходимой для организации безопасного движения на дорогах. Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2024 года.

Заявки от претендентов на контракт будут принимать до 17 апреля, победителя выберут через три дня, к исполнению контракта необходимо приступить 1 сентября этого года.

Ранее донские компании по ремонту дорог уличили в картельном сговоре на десяти миллиардов рублей.

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