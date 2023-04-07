Эти средства предусматривают не только нанесение дорожной разметки, но также замену знаков, установку светофоров, светодиодных маячков, гибких столбиков, дорожных контроллеров, видеокамер, динамических информационных табло, табло вызова пешехода и другой аппаратуры, необходимой для организации безопасного движения на дорогах. Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2024 года.