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В центре Ростова 140-летний доходный дом Смовдоренко не смог получить статус ОКН

7 апреля 2023, 09:44
Фото: Яндекс.Карты
Комитет по охране ОКН Ростовской области отказался включить доходный дом А. П. Смовдоренко в центре Ростова в перечень объектов культуры, подробностями поделились местные СМИ.

Представители комитета ответили на запрос портала Rо.Todау, сообщив, что 140-летний доходный дом А. П. Смовдоренко на проспекте Ворошиловском, 55 не смог получить статус ОКН по результатам заседания 29 марта.

Сейчас дом рекомендуют рассматривать в качестве ценного элемента дореволюционной застройки, чтобы включить дом в объединенную охранную зону исторической части Ростова.

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Главными аргументами в пользу сохранения дома является факт строительства дома в 1882 году, а также то, что здание попало на снимок «Принятие воинской присяги красноармейцами» в 1922 году.

Здание признали аварийным больше двух лет назад, и оно попало в план зданий под снос из-за износа в 75%. Одна из собственников помещений в здании старалась оспорить решение о сносе, но потерпела неудачу в суде дважды. Сейчас к оценке состояния дома привлекли стороннюю экспертную организацию, которая утверждает, что будет достаточно снести литеру А или литеру Б дома №55. Судьбу дома собираются рассмотреть на очередном заседании 11 апреля.

Ранее власти объявили, что собираются снести почти 290 домов.

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