В центре Ростова 140-летний доходный дом Смовдоренко не смог получить статус ОКН

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Представители комитета ответили на запрос портала Rо.Todау, сообщив, что 140-летний доходный дом А. П. Смовдоренко на проспекте Ворошиловском, 55 не смог получить статус ОКН по результатам заседания 29 марта.
Сейчас дом рекомендуют рассматривать в качестве ценного элемента дореволюционной застройки, чтобы включить дом в объединенную охранную зону исторической части Ростова.
Главными аргументами в пользу сохранения дома является факт строительства дома в 1882 году, а также то, что здание попало на снимок «Принятие воинской присяги красноармейцами» в 1922 году.
Здание признали аварийным больше двух лет назад, и оно попало в план зданий под снос из-за износа в 75%. Одна из собственников помещений в здании старалась оспорить решение о сносе, но потерпела неудачу в суде дважды. Сейчас к оценке состояния дома привлекли стороннюю экспертную организацию, которая утверждает, что будет достаточно снести литеру А или литеру Б дома №55. Судьбу дома собираются рассмотреть на очередном заседании 11 апреля.
Ранее власти объявили, что собираются снести почти 290 домов.