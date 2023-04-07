В центре Ростова 140-летний доходный дом Смовдоренко не смог получить статус ОКН

Здание признали аварийным больше двух лет назад, и оно попало в план зданий под снос из-за износа в 75%. Одна из собственников помещений в здании старалась оспорить решение о сносе, но потерпела неудачу в суде дважды. Сейчас к оценке состояния дома привлекли стороннюю экспертную организацию, которая утверждает, что будет достаточно снести литеру А или литеру Б дома №55. Судьбу дома собираются рассмотреть на очередном заседании 11 апреля.