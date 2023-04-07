В зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов

В вузе сообщили, что мобилизованный в сентябре 2022 года рабочий был убит выстрелом снайпера во время воинской службы в зоне СВО. Алексей Столетов находился на военном задании в Марьинке, когда противник произвел роковой выстрел, оборвавший жизнь 35-летнего военного. У дончанина остались жена и двое детей.