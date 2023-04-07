В зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
В среду, 5 апреля, пресс-служба вуза опубликовала некролог, посвященный рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ремонтно-строительного участка ЮРГПУ Алексею Столетову.
В вузе сообщили, что мобилизованный в сентябре 2022 года рабочий был убит выстрелом снайпера во время воинской службы в зоне СВО. Алексей Столетов находился на военном задании в Марьинке, когда противник произвел роковой выстрел, оборвавший жизнь 35-летнего военного. У дончанина остались жена и двое детей.
Напомним, что эта информация не получила официального подтверждения у МО РФ и официальных источников власти, данные о гибели военнослужащего будут уточняться.
Ранее в Ростовской области объявили о гибели уроженца ЛНР в зоне СВО.