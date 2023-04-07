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В зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов

7 апреля 2023, 07:59
Фото: ЮРГПУ(НПИ)
В зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов
В зоне СВО в конце марта снайпером был убит мобилизованный сотрудник донского вуза Алексей Столетов, об этом сообщили в пресс-службе ЮРГПУ.

В среду, 5 апреля, пресс-служба вуза опубликовала некролог, посвященный рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ремонтно-строительного участка ЮРГПУ Алексею Столетову.

В вузе сообщили, что мобилизованный в сентябре 2022 года рабочий был убит выстрелом снайпера во время воинской службы в зоне СВО. Алексей Столетов находился на военном задании в Марьинке, когда противник произвел роковой выстрел, оборвавший жизнь 35-летнего военного. У дончанина остались жена и двое детей.

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Напомним, что эта информация не получила официального подтверждения у МО РФ и официальных источников власти, данные о гибели военнослужащего будут уточняться.

Ранее в Ростовской области объявили о гибели уроженца ЛНР в зоне СВО.

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