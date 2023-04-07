Вице-президент ТПП: Победителей конкурса журналистов определили на форуме деловых СМИ

Как сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, учрежден приз за освещение работы в области агропромышленного комплекса вместе с ТПП. Данный диалог формируется между «ФосАгро» и стейкхолдерами компании. Он очень важен, так как необходимо стимулировать интерес к сфере АПК. В связи с этим компания учредила премию за освещение в сфере АПК. Он отметил, что каждый год появляются номинанты и победители из регионов, которые находятся там, где осуществляются сельскохозяйственные работы.