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Вице-президент ТПП: Победителей конкурса журналистов определили на форуме деловых СМИ

7 апреля 2023, 17:25
Фото: Фрагмент видео
На форуме деловых СМИ присутствовали российские журналисты. Они обговорили правовые основы и нюансы маркировки рекламы в интернете. Кроме того, они обсудили изменения в законодательстве, а также новые условия работы медиаиндустрии.

В качестве организаторов мероприятия выступили Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Союз журналистов. Каждый год участники говорят о результатах всероссийского конкурса среди журналистов, которые освещают экономические темы. Жюри рассмотрело свыше 400 работ региональных и муниципальных СМИ.

По словам вице-президента ТПП России Максима Фатеева, для того чтобы показать, как развивается предпринимательство в России, требуется сотрудничество системы торгово-промышленных палат, которые объединяют бизнес-сообщество и медиа. Для этого необходим высокий имидж бизнесмена в РФ и чтобы население воспринимало предпринимательское сообщество как сообщество созидателей. На площадке представлены все: от малых СМИ, которые рассказывают о жизни небольших городов и сел, до крупных федеральных холдингов, транслирующих информацию для всех россиян и граждан других государств.

Одним из условий существования ответственного крупного бизнеса стала информационная открытость, сообщили в компании «ФосАгро».

Как сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, учрежден приз за освещение работы в области агропромышленного комплекса вместе с ТПП. Данный диалог формируется между «ФосАгро» и стейкхолдерами компании. Он очень важен, так как необходимо стимулировать интерес к сфере АПК. В связи с этим компания учредила премию за освещение в сфере АПК. Он отметил, что каждый год появляются номинанты и победители из регионов, которые находятся там, где осуществляются сельскохозяйственные работы.

Победители всероссийского конкурса были награждены зампредом правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолием Хвостиковым и деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой.

Хвостиков рассказал, что сейчас подводятся итоги прошедшего года. Он стал годом новых вызовов для России. При этом журналистика демонстрирует эффективную адаптацию к текущим вызовам. Появляются новые герои - журналисты, главные редакторы и экономические комментаторы.

В следующем году форум пройдет в 30-й раз.

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