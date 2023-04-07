Вице-президент ТПП: Победителей конкурса журналистов определили на форуме деловых СМИ

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В качестве организаторов мероприятия выступили Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Союз журналистов. Каждый год участники говорят о результатах всероссийского конкурса среди журналистов, которые освещают экономические темы. Жюри рассмотрело свыше 400 работ региональных и муниципальных СМИ.
По словам вице-президента ТПП России Максима Фатеева, для того чтобы показать, как развивается предпринимательство в России, требуется сотрудничество системы торгово-промышленных палат, которые объединяют бизнес-сообщество и медиа. Для этого необходим высокий имидж бизнесмена в РФ и чтобы население воспринимало предпринимательское сообщество как сообщество созидателей. На площадке представлены все: от малых СМИ, которые рассказывают о жизни небольших городов и сел, до крупных федеральных холдингов, транслирующих информацию для всех россиян и граждан других государств.
Одним из условий существования ответственного крупного бизнеса стала информационная открытость, сообщили в компании «ФосАгро».
Как сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, учрежден приз за освещение работы в области агропромышленного комплекса вместе с ТПП. Данный диалог формируется между «ФосАгро» и стейкхолдерами компании. Он очень важен, так как необходимо стимулировать интерес к сфере АПК. В связи с этим компания учредила премию за освещение в сфере АПК. Он отметил, что каждый год появляются номинанты и победители из регионов, которые находятся там, где осуществляются сельскохозяйственные работы.
Победители всероссийского конкурса были награждены зампредом правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолием Хвостиковым и деканом факультета журналистики МГУ Еленой Вартановой.
Хвостиков рассказал, что сейчас подводятся итоги прошедшего года. Он стал годом новых вызовов для России. При этом журналистика демонстрирует эффективную адаптацию к текущим вызовам. Появляются новые герои - журналисты, главные редакторы и экономические комментаторы.
В следующем году форум пройдет в 30-й раз.