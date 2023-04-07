Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Власти Ростова выдали разрешение на строительство двух высотных домов на улице Штахановского, недалеко от церкви Сурб-Хач. Возведением домов займется компания «СЗ „Донстрой“». Разрешение будет действовать до 2026 года.
Уточняется, что оба дома будут 25-этажными. В первом будет 209 квартир, во втором — 276.
Оба дома будут 25-этажные. В одном запланировано 209 квартир, в другом — 276.
Ранее сообщалось, что микрорайон «Левенцовский-2» построят в Ростове за 37 миллиардов рублей.