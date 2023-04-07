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Власти Ростова разрешили построить две высотки в районе Сурб-Хача

7 апреля 2023, 18:39
Фото: 1MI
В Ростове разрешили построить две высотки в районе Сурб-Хача
Два многоэтажных дома появятся в районе Сурб-Хача в Ростове, сообщается на сайте администрации города.

Власти Ростова выдали разрешение на строительство двух высотных домов на улице Штахановского, недалеко от церкви Сурб-Хач. Возведением домов займется компания «СЗ „Донстрой“». Разрешение будет действовать до 2026 года.

Уточняется, что оба дома будут 25-этажными. В первом будет 209 квартир, во втором — 276.

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Оба дома будут 25-этажные. В одном запланировано 209 квартир, в другом — 276.

Ранее сообщалось, что микрорайон «Левенцовский-2» построят в Ростове за 37 миллиардов рублей.

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