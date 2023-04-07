ЮФУ включился в реализацию федерального проекта «Передовые инженерные школы»

На базе школ готовят квалифицированные кадры для существующей индустрии, а также тех, кому предстоит ее формировать и развивать. Именно поэтому, в предстоящую приемную кампанию 2023 года университетам страны дадут почти 600 тысяч бюджетных мест, из которых 40 % — придется на инженерные науки.