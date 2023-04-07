ЮФУ включился в реализацию федерального проекта «Передовые инженерные школы»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В мероприятии приняли участие руководители крупных промышленных организаций и вузов, открывал семинар Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В своем докладе он обратил внимание на проект по созданию передовых инженерных школ, поддержанный Президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ, и отметил его значимость в трансформации системы инженерного образования в стране.
Присутствовала на семинаре и делегация Южного федерального университета которую возглавляла ректор вуза Инна Шевченко. В своем выступлении она отметила важность подобных встреч и рассказала о позиционировании передовых инженерных школ в ЮФУ.
— Проект ПИШ ЮФУ позволяет создать в Таганроге уникальный центр, способный обеспечить подготовку высокомотивированных и высокомобильных кадров – лидеров разработок современных робототехнических комплексов, включая БПЛА, для нужд высокотехнологичных предприятий страны. Кроме того, мы создаем центр, который предлагает подготовку по ведущим отраслевым программам в области радиоэлектронного комплекса. Это позволит отработать механизмы трансфера в гражданский сектор технологий военного, специального и двойного назначения в области беспилотных авиационных и летательных аппаратов, что является необходимым условием для требуемых темпов развития в РФ технологий БАС в современных условиях.
Мы берем темп на импортоопережение, то есть отвечаем на задачи не сегодняшнего дня, а десятилетнего периода. Речь идет о том, чтобы создать технологии принципиально нового гражданского назначения, которые станут в полной мере использоваться уже после 2026 года, — рассказала Инна Шевченко.
Стоит отметить, что основными особенностями системы управления передовыми инженерными школами ЮФУ являются холдинговая структура и подход, а также внешний контур управления. В него входят наблюдательный совет, состоящий из представителей индустриальных партнеров, и дивизионы ПИШ ЮФУ, которые соответствуют структуре партнера – ГК «Ростех».
На базе школ готовят квалифицированные кадры для существующей индустрии, а также тех, кому предстоит ее формировать и развивать. Именно поэтому, в предстоящую приемную кампанию 2023 года университетам страны дадут почти 600 тысяч бюджетных мест, из которых 40 % — придется на инженерные науки.