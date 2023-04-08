Алексей Логвиненко открыл в парке «Левобережный» Аллею заслуженных учителей РФ

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Памятные аллеи появились в нескольких районах Ростова-на-Дону. Так, к примеру, на территориях учебных заведений школьники заложили Аллеи, посвященные героическим страницам нашей истории. В парке имени Собино появилась Аллея мира и добра, в парке имени Островского национально-культурные объединения Ростова-на-Дону высадили Аллею национальной дружбы.
«Появились сегодня новые памятные аллеи и в других уголках Ростова. В парке 1 Мая открылась Аллея врачей. В Пролетарском районе — Аллея наставников. Развитие образования, здравоохранения, спорта и других сфер — наш приоритет. Поэтому уверен, деревьев на подобных аллеях с каждым годом будет становиться все больше и больше», — подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
По его словам, всего в весенний День древонасаждений в Ростове-на-Дону высажено 3,7 тыс. саженцев, из них около 700 деревьев хвойных пород, и 5,4 тыс. кустарников. Традиционная акция объединила около 6 тыс. человек.
День древонасаждений, состоявшийся в парке «Левобережный», превратился в настоящий праздник: звучала музыка, горожане участвовали в викторинах, гостей угощали напитками и сладостями. Точкой притяжения парк стал неслучайно.
«В Год педагога и наставника мы заложили здесь Аллею заслуженных учителей Российской Федерации. 15 именных сосен высадили 15 педагогов», — отметил глава городской администрации.
Алексей Логвиненко пообщался с другими педагогами, поблагодарил их за вклад в воспитание подрастающего поколения.
Вместе с Алексеем Логвиненко и депутатом Госдумы Ларисой Тутовой хвойное дерево высадила член Общественной палаты Ростова-на-Дону, кандидат педагогических наук Валентина Бут, отдавшая сфере образования более 50 лет. Она приняла участие в празднике вместе с двумя внуками.
«Я считаю, что День древонасаждений — это настоящий живой проект. Живая аллея появилась на моей малой родине, и я рада высадить именное дерево. Хотелось бы пожелать своим коллегам, чтобы к профессии педагога относились с огромным уважением, учитель должен быть определяющим в этом мире. Без учителя невозможно будущее молодого поколения, а дети должны воспитываться на основе патриотических традиций. Закладка памятных аллей — этой живой проект, и я желаю ему развития. Участникам акции, ростовчанам, я желаю в этом городе жить, творить и защищать родной город. Быть полезным и честным — самые главные качества человека», — уверена Валентина Бут.
Затем праздник продолжился неподалеку от Аллеи спортивной славы, посвященной донским атлетам. Как отметил Алексей Логвиненко, приветствуя собравшихся, сегодня примеру ростовских чемпионов следуют тысячи юных горожан, которые продолжают спортивные традиции. Аллея пополнилась десятью новыми именами олимпийских чемпионов. Среди участников акции — олимпийская чемпионка по фехтованию Лариса Коробейникова. Она впервые посадила хвойное дерево и надеется, что Аллея спортивной славы будет прирастать новыми деревьями и именами олимпийских чемпионов.
«Нелегкой работой оказалась высадка дерева. Впечатления у меня самые замечательные. Рада, что у меня появилась возможность посадить дерево на Аллее спортивной славы. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше спортсменов высаживали деревья здесь, чтобы Аллея спортивной славы становилась гуще и расширялась», — поделилась Лариса Коробейникова.
Именные деревья на Аллее спортивной славы высадили также звезды мировой величины, олимпийские чемпионки — рапиристка Светлана Бойко и гандболистка Владлена Бобровникова.
«Возможность высадить именное дерево мне выпала впервые, благодарна моим помощникам. Теперь я чувствую ответственность и, конечно, гордость. Действительно это важное событие. Считаю, что необходимо совместными усилиями озеленить весь Ростов-на-Дону. Для этого каждый должен высадить дерево», — считает Владлена Бобровникова.
Появилось на Аллее спортивной славы дерево в честь первого в истории советского олимпийского чемпиона, штангиста Ивана Удодова, выступавшего за ростовскую команду «Динамо».
В честь знаменитых спортсменов, прославивших Ростов-на-Дону и донской край на международной арене, под звуки гимна «Герои спорта» в небо были выпущены десятки воздушных шаров, раскрашенных в цвета Государственного флага России.
Всего в парке «Левобережный» в весенний День древонасаждений высажено 50 отборных саженцев сосны. В условиях ростовского климата прошлогодние деревья прижились. А зимой зеленые насаждения этих пород заметно оживляют городской ландшафт.