Алексей Логвиненко открыл в парке «Левобережный» Аллею заслуженных учителей РФ

«Я считаю, что День древонасаждений — это настоящий живой проект. Живая аллея появилась на моей малой родине, и я рада высадить именное дерево. Хотелось бы пожелать своим коллегам, чтобы к профессии педагога относились с огромным уважением, учитель должен быть определяющим в этом мире. Без учителя невозможно будущее молодого поколения, а дети должны воспитываться на основе патриотических традиций. Закладка памятных аллей — этой живой проект, и я желаю ему развития. Участникам акции, ростовчанам, я желаю в этом городе жить, творить и защищать родной город. Быть полезным и честным — самые главные качества человека», — уверена Валентина Бут.