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Десятки ростовских адвокатов могут стать фигурантами в деле донских судей

8 апреля 2023, 12:40
Фото: 1MI
Десятки ростовских адвокатов могут стать фигурантами в деле донских судей
Десятки новых подозреваемых могут найти в ходе расследования дела судей Ростовской области, об этом рассказали местные СМИ.

Источник в силовых структурах сообщил порталу 1Rnd, что в ходе расследования дела донских судей вскрылись подробности, способные расширить список подозреваемых в незаконной деятельности. Так, например, осведомитель рассказал, что некоторые адвокаты участвовали в передаче средств от своих доверителей судьям, чтобы изменить не только приговоры, но и меры пресечения вроде ареста.

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«Изменить арест на домашний арест стоило 12 миллионов рублей во всех районных судах Ростова», — рассказал информатор, добавив, что эти факты уже задокументировали правоохранительные органы.

Напомним, в начале апреля стали распространятся слухи о том, что в Ростовской области ведутся обыски в домах судей, подозреваемых в коррупции.

Между тем, напомним, что за прошедшую неделю ни один официальный источник не подтвердил информацию об обысках или их причинах, в том числе, объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Все данные уточняются, издание ожидает подтверждение у органов власти.

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