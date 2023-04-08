Источник в силовых структурах сообщил порталу 1Rnd, что в ходе расследования дела донских судей вскрылись подробности, способные расширить список подозреваемых в незаконной деятельности. Так, например, осведомитель рассказал, что некоторые адвокаты участвовали в передаче средств от своих доверителей судьям, чтобы изменить не только приговоры, но и меры пресечения вроде ареста.