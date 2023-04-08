Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Источник в силовых структурах сообщил порталу 1Rnd, что в ходе расследования дела донских судей вскрылись подробности, способные расширить список подозреваемых в незаконной деятельности. Так, например, осведомитель рассказал, что некоторые адвокаты участвовали в передаче средств от своих доверителей судьям, чтобы изменить не только приговоры, но и меры пресечения вроде ареста.
«Изменить арест на домашний арест стоило 12 миллионов рублей во всех районных судах Ростова», — рассказал информатор, добавив, что эти факты уже задокументировали правоохранительные органы.
Напомним, в начале апреля стали распространятся слухи о том, что в Ростовской области ведутся обыски в домах судей, подозреваемых в коррупции.
Между тем, напомним, что за прошедшую неделю ни один официальный источник не подтвердил информацию об обысках или их причинах, в том числе, объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Все данные уточняются, издание ожидает подтверждение у органов власти.