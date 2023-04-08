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Губернатор Голубев назвал причины возникновения пробки на М-4 «Дон» 30 марта

8 апреля 2023, 17:34
Фото: 1MI
Губернатор Василий Голубев назвал причины возникновения пробки на М-4 «Дон» 30 марта
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил возникновение колоссальной пробки на М-4 «Дон» проблемами со скоростью реагирования на ЧС и отсутствием слаженной работы между органами власти и ведомствами, об этом он рассказал на заседании комиссии по БДД.

Напомним, в конце марта из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возникла огромная пробка, которая растянулась на сотню километров и собрала более тысячи машин.

Власти и спасатели Ростовской области перекрыли трассу, а операция по вызволению людей длилась больше суток, за это время МЧС развернули пункты обогрева и срезали ограждения на некоторых участках трассы. Несмотря на оказанную помощь, некоторые пострадавшие собираются направить письма в прокуратуру.

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И вот губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что главной причиной затора стала скорость реакции на ЧС и невозможность закрыть дороги со стороны Воронежа и Краснодара, чтобы избежать транспортного коллапса.

«В течение нескольких часов согласовывали вопрос — резать барьеры или не резать — на федеральном уровне. Не меньше четырех часов опоздания со стороны „Автодора“, чтобы принимать меры для нормализации движения», — процитировал Василия Голубева портал ТАСС.

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