Губернатор Голубев назвал причины возникновения пробки на М-4 «Дон» 30 марта

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Напомним, в конце марта из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возникла огромная пробка, которая растянулась на сотню километров и собрала более тысячи машин.
Власти и спасатели Ростовской области перекрыли трассу, а операция по вызволению людей длилась больше суток, за это время МЧС развернули пункты обогрева и срезали ограждения на некоторых участках трассы. Несмотря на оказанную помощь, некоторые пострадавшие собираются направить письма в прокуратуру.
И вот губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что главной причиной затора стала скорость реакции на ЧС и невозможность закрыть дороги со стороны Воронежа и Краснодара, чтобы избежать транспортного коллапса.
«В течение нескольких часов согласовывали вопрос — резать барьеры или не резать — на федеральном уровне. Не меньше четырех часов опоздания со стороны „Автодора“, чтобы принимать меры для нормализации движения», — процитировал Василия Голубева портал ТАСС.