Губернатор Голубев назвал причины возникновения пробки на М-4 «Дон» 30 марта

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил возникновение колоссальной пробки на М-4 «Дон» проблемами со скоростью реагирования на ЧС и отсутствием слаженной работы между органами власти и ведомствами, об этом он рассказал на заседании комиссии по БДД.