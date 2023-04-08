«Какая боль»: футбольный клуб из Таганрога «Форте» разгромил «Ессентуки» 15:0

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Матч прошел в 23-го туре второго дивизиона чемпионата. Интересно, что четыре таганрогских футболиста забили по три мяча. А в заявке «Ессентуков» на матч было всего 12 человек: одного запасного выпустили в середине второго тайма.
Встреча стала рекордом по самой крупной победе в высших дивизионах. С такой же разницей 22 года назад «Краснодар-2000» разгромил «Локомотив-Тайм». Встреча тогда завершилась со счетом 16:1.
Футбольный клуб «Форте» занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата. А «Ессентуки» находятся на последней строчке. Также есть мнение, что у команды из Ставропольского края большие финансовые и организационные проблемы. И она в шаге от отзыва профессиональной лицензии.
Ранее Rostovgazeta писала, что Ростов готовится принять «Кубок Дружбы- 2023».