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«Какая боль»: футбольный клуб из Таганрога «Форте» разгромил «Ессентуки» 15:0

8 апреля 2023, 19:49
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото для иллюстрации

Футбольный клуб из Таганрога «Форте» смог разгромить «Ессентуки» со счетом 15:0

Во Второй лиге футбола России спортивный клуб «Форте» из Таганрога Ростовской области с огромным счетом обыграл команду «Ессентуки» из Ставропольского края — 15:0.

Матч прошел в 23-го туре второго дивизиона чемпионата. Интересно, что четыре таганрогских футболиста забили по три мяча. А в заявке «Ессентуков» на матч было всего 12 человек: одного запасного выпустили в середине второго тайма.

Встреча стала рекордом по самой крупной победе в высших дивизионах. С такой же разницей 22 года назад «Краснодар-2000» разгромил «Локомотив-Тайм». Встреча тогда завершилась со счетом 16:1.

Футбольный клуб «Форте» занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата. А «Ессентуки» находятся на последней строчке. Также есть мнение, что у команды из Ставропольского края большие финансовые и организационные проблемы. И она в шаге от отзыва профессиональной лицензии. 

Ранее Rostovgazeta писала, что Ростов готовится принять «Кубок Дружбы- 2023».

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