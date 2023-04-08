Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, уже в воскресенье, 9 апреля, православные христиане отметят праздник Входа Господня в Иерусалим, более известное в России как Вербное Воскресенье.
Службы будут идти во всех 55 храмах Ростова-на-Дону. Согласно открытым данным на сайтах храмов, в воскресенье утром прихожан ожидают две божественные литургии в с 06.00 до 10.00 мск в зависимости от расписания работы храма. После чего в течение всего дня христиане смогут освятить вербу.
Во время праздника за охраной порядка будут следить казачьи дружины и сотрудники полиции.
Ранее в Ростове объявили о планах построить копию храма Александра Невского.