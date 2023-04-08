Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье

Службы будут идти во всех 55 храмах Ростова-на-Дону. Согласно открытым данным на сайтах храмов, в воскресенье утром прихожан ожидают две божественные литургии в с 06.00 до 10.00 мск в зависимости от расписания работы храма. После чего в течение всего дня христиане смогут освятить вербу.