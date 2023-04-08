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Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье

8 апреля 2023, 10:24
Фото: rostoveparhia.ru
Казаки и полиция возьмут под охрану более 50 храмов Ростова в Вербное Воскресенье
В Ростове праздничные богослужения пройдут во всех 55 храмах города, за порядком будут следить сотрудники полиции и казаки, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, уже в воскресенье, 9 апреля, православные христиане отметят праздник Входа Господня в Иерусалим, более известное в России как Вербное Воскресенье.

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Службы будут идти во всех 55 храмах Ростова-на-Дону. Согласно открытым данным на сайтах храмов, в воскресенье утром прихожан ожидают две божественные литургии в с 06.00 до 10.00 мск в зависимости от расписания работы храма. После чего в течение всего дня христиане смогут освятить вербу.

Во время праздника за охраной порядка будут следить казачьи дружины и сотрудники полиции.

Ранее в Ростове объявили о планах построить копию храма Александра Невского.

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