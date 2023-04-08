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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 10 и по 16 апреля

8 апреля 2023, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 10 по 16 апреля, местных жителей ждут отключения света, которые коснутся большого количества улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах Еременко, Чистопольская, Балка, Дранко, Коровкина, Зенитчиков, в переулках Гвардейский, Доломановский. Во вторник это коснется улиц Магнитогорская, Заводская, переулков Жлобинский, Пржевальского и Урицкого.

В среду обесточат улицы Магнитогорская, Красноармейская, Города Волос, Добровольского, Пацаева, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, Сарьяна.

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В четверг ограничения введут на улицах Черевичкина, Ереванская, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, 38-я линия.

В пятницу свет выключат по улицам Тюхряева, Рябышева, 36-я линия, Станиславского, Заводская и в переулке Жлобинский.

Ранее более 24 тысяч человек оставались без света в Ростовской области после снегопада.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Электричество#Свет#Отключения
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