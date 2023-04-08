В понедельник электричества не будет на улицах Еременко, Чистопольская, Балка, Дранко, Коровкина, Зенитчиков, в переулках Гвардейский, Доломановский. Во вторник это коснется улиц Магнитогорская, Заводская, переулков Жлобинский, Пржевальского и Урицкого.