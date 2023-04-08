Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В понедельник электричества не будет на улицах Еременко, Чистопольская, Балка, Дранко, Коровкина, Зенитчиков, в переулках Гвардейский, Доломановский. Во вторник это коснется улиц Магнитогорская, Заводская, переулков Жлобинский, Пржевальского и Урицкого.
В среду обесточат улицы Магнитогорская, Красноармейская, Города Волос, Добровольского, Пацаева, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, Сарьяна.
В четверг ограничения введут на улицах Черевичкина, Ереванская, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, 38-я линия.
В пятницу свет выключат по улицам Тюхряева, Рябышева, 36-я линия, Станиславского, Заводская и в переулке Жлобинский.
Ранее более 24 тысяч человек оставались без света в Ростовской области после снегопада.