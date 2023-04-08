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На Дону расследуют дела коррумпированных судей, а в Ростове ищут доноров бойцам СВО

8 апреля 2023, 19:37
Фото: 1MI
На Дону расследуют дела коррумпированных судей, а в Ростове ищут доноров бойцам СВО
В Ростовской области готовятся к 9 мая и собирают кровь для бойцов СВО, пока правоохранительные органы выслеживают коррумпированных сотрудников сферы юстиции.

Круг расширяется

В Ростовской области могут появиться новые подозреваемые по делу донских судей.

Источники СМИ в силовых структурах сообщили, что оперативникам удалось задокументировать случаи передачи денег донскими адвокатами ростовским судьям за изменение приговор и мер пресечения.

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Так, информатор рассказал, что судьи районных судов якобы запрашивали за домашний арест 12 миллионов рублей, чтобы не помещать фигурантов дел под фактический арест.

Между тем, СМИ сообщают, что расследование дела донских судей продолжается, хотя пока ни один официальный источник в силовых структурах или органах местной власти не подтвердил, что уголовное дело действительно возбудили. Данные уточняются.

Победная весна

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что в 2023 году 9 мая собираются провести и парад Победы, и шествие Бессмертного полка.

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Праздничная программа начинается в 10.00 мск на Театральной площади с военного парада, после этого ростовчан ждет массовая акция «Победная весна» и десятки других мероприятий. В общей сложности в городе с конца апреля по 30 мая пройдет около 400 мероприятий, среди которых значительную часть составят концерты, спортивные состязания, патриотические акции.

Кроме того, с 1 по 8 мая на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, проведут концерты, а для ветеранов перед их домами проведут собственные концерты и мини-парады.

С миру по нитке

Волонтерское движение «Рука помощи Донбассу» обратилось к общественности с призывом принять участие в донорском сборе крови для военнослужащих-участников СВО.

Фото: 1MI

Для сдачи крови в Ростовский военный госпиталь ожидают физически здоровых дончан, проживающих в Ростове или ближайших районах региона, которые смогут приехать в пункт сбора крови на улице Мыльникова, 7/7. Прием крови производят с 08.00 до 12.00 мск, однако каждому кандидату на сдачу крови обязательно необходимо проверить свое давление и противопоказания в специальной памятке.

Контакты координаторов сбора крови и памятка доступны по ссылке в полном тексте публикации.

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