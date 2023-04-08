Для сдачи крови в Ростовский военный госпиталь ожидают физически здоровых дончан, проживающих в Ростове или ближайших районах региона, которые смогут приехать в пункт сбора крови на улице Мыльникова, 7/7. Прием крови производят с 08.00 до 12.00 мск, однако каждому кандидату на сдачу крови обязательно необходимо проверить свое давление и противопоказания в специальной памятке.