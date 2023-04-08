Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:06
На проспекте Буденновский водитель «ВАЗ-2112» по неизвестной причине перестроился на встречную полосу, где врезался в автобус «ПАЗ». В салоне находились 18 человек, а транспорт курсировал по маршруту №21.
Травмы в аварии получили водитель и пассажир автомобиля, им оказали медицинскую помощь. Кроме того, помощь потребовалась троим пассажирам автобуса.
Ранее шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ростовской области. О том, как произошла автоавария, читайте в материале RostovGazeta.