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Пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону

8 апреля 2023, 05:02
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону выехавший на встречную полосу водитель автомобиля врезался в автобус, сообщили в УГИБДД по региону.

На проспекте Буденновский водитель «ВАЗ-2112» по неизвестной причине перестроился на встречную полосу, где врезался в автобус «ПАЗ». В салоне находились 18 человек, а транспорт курсировал по маршруту №21.

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Травмы в аварии получили водитель и пассажир автомобиля, им оказали медицинскую помощь. Кроме того, помощь потребовалась троим пассажирам автобуса.

Ранее шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ростовской области. О том, как произошла автоавария, читайте в материале RostovGazeta.

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