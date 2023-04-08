Ремонтные работы прекратятся, чтобы поток транспорта мог свободно двигаться в направлении Черного моря. Donnews со ссылкой на слова Жилина пишет, что в прошлом году отремонтировали 107 километров трассы, в этом планируется привести в порядок около 69 километров.