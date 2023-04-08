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Ремонт трассы «М-4 „Дон“ приостановят летом, чтобы избежать пробок

8 апреля 2023, 06:29
Фото: 1mi
В Ростовской области летом приостановят ремонт трассы М-4 «Дон», чтобы не возникло пробок, сообщил зампред правления Росавтодора Геннадий Жилин.

Ремонтные работы прекратятся, чтобы поток транспорта мог свободно двигаться в направлении Черного моря. Donnews со ссылкой на слова Жилина пишет, что в прошлом году отремонтировали 107 километров трассы, в этом планируется привести в порядок около 69 километров.

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«На участке 777 — 801 километр работа начнется весной и завершится в ноябре. Но с июня по 15 сентября никто здесь работать не будет», — отметил Жилин.

Ранее власти в Ростовской области назвали точные причины пробки в 100 км на М-4 «Дон». Тогда водителям пришлось ночевать в своих автомобилях.

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