Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:34
Ремонтные работы прекратятся, чтобы поток транспорта мог свободно двигаться в направлении Черного моря. Donnews со ссылкой на слова Жилина пишет, что в прошлом году отремонтировали 107 километров трассы, в этом планируется привести в порядок около 69 километров.
«На участке 777 — 801 километр работа начнется весной и завершится в ноябре. Но с июня по 15 сентября никто здесь работать не будет», — отметил Жилин.
Ранее власти в Ростовской области назвали точные причины пробки в 100 км на М-4 «Дон». Тогда водителям пришлось ночевать в своих автомобилях.