Ростовчане потребовали у губернатора проверить списки детей, поступивших в школу №115

«Школа №115 в двух минутах ходьбы, но прием в нее для жителей с пропиской был закончен 1 апреля, так и не успев начаться. Почему находятся места для детей из Ленинавана, Ленинакана и соседних районов? Почему до сих пор идет набор для льготников и набрано уже более девяти классов из семи заявленных? А для нас мест нет[…] Почему до сих пор не проверили списки учащихся школы №115 и списки, кого набрали на этот год. Вы уверены, что все там имеют право ходить именно в 115-ую школу?», — спросила рассерженная ростовчанка, сообщив, что детям и родителям теперь придется вставать в 06.15 мск, чтобы не только собрать ребенка, но и помочь ему добраться до школ №117, 112 или 103.