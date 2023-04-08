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Ростовчане потребовали у губернатора проверить списки детей, поступивших в школу №115

8 апреля 2023, 14:50
Фото: pxhere.com
Ростовчане потребовали у губернатора проверить списки детей, поступивших в школу №115 в Левенцовке
В Ростове жители Левенцовки обратились к губернатору Василию Голубеву из-за продолжения набора льготников в школу №115, обращение появилось под постом главы региона в Telegram.

Напомним, 1 апреля в Ростове состоялся набор первоклассников в школы, который ознаменовался скандалом с нехваткой мест для детей в школе №115, расположенной в Левенцовке.

По данным СМИ, в школу должны были принять 245 первоклассников, однако после приема 236 детей просто не осталось мест для обучения, и власти города рекомендовали родителям рассмотреть для поступления образовательные учреждения в соседних районах.

В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест
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И вот к губернатору Ростовской области Василию Голубеву обратилась местная жительница, чей ребенок не смог попасть в первый класс из-за нехватки мест.

«Школа №115 в двух минутах ходьбы, но прием в нее для жителей с пропиской был закончен 1 апреля, так и не успев начаться. Почему находятся места для детей из Ленинавана, Ленинакана и соседних районов? Почему до сих пор идет набор для льготников и набрано уже более девяти классов из семи заявленных? А для нас мест нет[…] Почему до сих пор не проверили списки учащихся школы №115 и списки, кого набрали на этот год. Вы уверены, что все там имеют право ходить именно в 115-ую школу?», — спросила рассерженная ростовчанка, сообщив, что детям и родителям теперь придется вставать в 06.15 мск, чтобы не только собрать ребенка, но и помочь ему добраться до школ №117, 112 или 103.

Женщина объяснила, что это не позволит детям получать качественное образование, поскольку они будут постоянно уставшими, а родителям без собственного транспорта и с работой станет практически невозможно забрать детей после занятий домой.

Ростовчанка попросила главу региона обратить внимание на возникшую проблему и проверить списки детей, поступивших в школу №115.

Обращаем внимание на то, что информация о дополнительном наборе детей в школу №115 пока не получила официального подтверждения у властей города и департамента образования. По официальной информации, 1 апреля набрали 236 первоклассников. Данные уточняются.

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