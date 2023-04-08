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Ростовчане пожаловались губернатору на вонь от производства в зоне старого аэропорта

8 апреля 2023, 17:02
Фото: 1MI
Жители района старого аэропорта Ростова пожаловались губернатору Голубеву на промышленные выбросы
Ростовчане пожаловались губернатору Василию Голубеву на промышленные выбросы в зоне старого аэропорта, комментарии появились в Telegram-канале главы донского правительства.

В субботу, 8 апреля, к губернатору Ростовской области Василию Голубеву обратилась жительница Ростова-на-Дону, которая попросила главу региона обратить внимание на проблему жителей домов в Первомайском районе города.

«Жители района старого аэропорта (поселок пилотов) регулярно по вечерам ощущают неприятный запах, похожий на горящий пластик или резину. Дыма нет. Только запах. По всему району (проспект Шолохова, 197-211). Появляется по вечерам и длится до ночи. По пятницам всегда, а в другие дни четкой регулярности нет. Что это?», — спросила ростовчанка, добавив, что это ставит под угрозу строительство нового района в зоне старого аэропорта из-за регулярных промышленных выбросов неустановленного происхождения.

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Девушка рекомендовала инспекторам посетить поселок пилотов в любую пятницу после 21.00 мск, добавив, что источник может находиться на промплощадках по улице Зеленой, 23-25.

В ответ на это представитель Минприроды сообщил, что с 21 марта инспекторы выезжали на несколько проверок и не заметили никаких неприятных запахов. Они будут обследовать территорию в течение двух недель, чтобы установить причину и источник запаха, если обнаружат его. Кроме того, жалоба о посторонних запахах была направлена в донское управление Роспотребнадзора на рассмотрение.

Ранее в Ростове вонь от загрязненного пруда испортила воздух во 2-м поселке Орджоникидзе.

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