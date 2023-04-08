В ответ на это представитель Минприроды сообщил, что с 21 марта инспекторы выезжали на несколько проверок и не заметили никаких неприятных запахов. Они будут обследовать территорию в течение двух недель, чтобы установить причину и источник запаха, если обнаружат его. Кроме того, жалоба о посторонних запахах была направлена в донское управление Роспотребнадзора на рассмотрение.