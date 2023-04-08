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Published Сегодня, 13:46

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Ростовчанка купила рыбу с неприятным сюрпризом на Центральном рынке города

8 апреля 2023, 13:46
Фото: t.me/rostovnovosti
Ростовчанка купила рыбу с неприятным сюрпризом на Центральном рынке города

На Центральном рынке Ростова горожанке продали червивую рыбу

В Ростове местная жительница предупредила горожан о минтае с личинками, который купила на Центральном рынке, сообщения появились в городском Telegram-канале.

Подписчица сообщества «Это Ростов» рассказала, что на днях посетила Центральный рынок, где приобрела замороженный минтай.

Горожанка рассказала, что решила не размораживать рыбу до конца, просто разрезала ее на одинаковые куски и положила для приготовления в пароварку, после чего уже в готовом блюде обнаружила что-то, напоминающее мелкие личинки или опарыши.

«Будьте аккуратнее!», — посоветовала ростовчанка.

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Местных жителей совсем не удивило увиденное.

«Это глисты, я скумбрию копченую купила, мне тоже попались, хотела с картошечкой поесть, а пришлось выкинуть. Загуглила — они в 90% рыбы содержатся. Сейчас рыбу вообще покупать опасно», — заметила одна из местных жителей.

Фото: Ростовчанка купила рыбу с неприятным сюрпризом на Центральном рынке города

«Я судака покупала с червем под кожей… кольцами скрученные. На рынке сказали в санэпидконтроле, что такое даже собакам давать нельзя. Как-то попалась и печень с глистами, комочки круглые и твердые в сырой печени… По-моему, говяжья была… Рассматривайте обязательно, чек берете и деньги возвращаете», — поделилась своим опытом другая хозяйка.

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