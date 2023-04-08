На Центральном рынке Ростова горожанке продали червивую рыбу

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Подписчица сообщества «Это Ростов» рассказала, что на днях посетила Центральный рынок, где приобрела замороженный минтай.
Горожанка рассказала, что решила не размораживать рыбу до конца, просто разрезала ее на одинаковые куски и положила для приготовления в пароварку, после чего уже в готовом блюде обнаружила что-то, напоминающее мелкие личинки или опарыши.
«Будьте аккуратнее!», — посоветовала ростовчанка.
Местных жителей совсем не удивило увиденное.
«Это глисты, я скумбрию копченую купила, мне тоже попались, хотела с картошечкой поесть, а пришлось выкинуть. Загуглила — они в 90% рыбы содержатся. Сейчас рыбу вообще покупать опасно», — заметила одна из местных жителей.
«Я судака покупала с червем под кожей… кольцами скрученные. На рынке сказали в санэпидконтроле, что такое даже собакам давать нельзя. Как-то попалась и печень с глистами, комочки круглые и твердые в сырой печени… По-моему, говяжья была… Рассматривайте обязательно, чек берете и деньги возвращаете», — поделилась своим опытом другая хозяйка.
Ранее в Ростовской области в продажу поступила опасная для здоровья свинина.