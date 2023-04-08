Устюгов и Кулешова победили в забеге свободным стилем Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В день открытия мероприятия в забеге на 50 км классическим стилем первыми пришли к финишу Евгений Цепков с результатом 2 часа 3 минуты и 12 секунд и многократная чемпионка РФ по лыжным гонкам Ольга Царева, показавшая лучшее время среди женщин — 2 часа 20 минут и 11 секунд.
Аналогичную дистанцию, но уже свободным стилем, во второй день марафона первым среди мужчин преодолел Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов, пройдя трассу за 1 час 49 минут и 44 секунды. Первое место среди женщин досталось Анастасии Кулешовой, призеру Олимпиады-2018, преодолевшей дистанцию с результатом 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Еще одному призеру Олимпиады, биатлонисту Эдуарду Латыпову с его результатом 1 час 52 минуты 02 секунды, досталось второе место среди мужчин. Никита Поршнев, который прошел 50 км трассы за 1 час 54 минуты и 10 секунд, занял третье место. Среди женщин второе и третье места присудили Алине Кудисовой (результат — 2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталии Бабчиной (2 часа 6 минут и 45 секунд). Об этом сообщает muksun.fm.
Лидеры второго дня состязаний стали обладателями денежных наград от банка «Открытие». Чемпионам вручили по 400 тыс. рублей; участникам соревнований, занявшим вторые места, присудили по 200 тыс. рублей. Спортсменам, преодолевшим дистанцию третьими, достались денежные награды в размере 100 тыс. рублей.
Благодаря тому, что оргкомитет марафона решил в этом году расширить призовой фонд, призы в размере от 5 до 25 тыс рублей получили все участники, не попавшие в тройку, но пришедшие на финиш в первой десятке.
По словам Юрия Андресова, заместителя президента-председателя правления банка «Открытие», Югорский лыжный марафон является единственным спортивным мероприятием, где каждый из любителей лыжного спорта получает возможность соревноваться с призерами и победителями Олимпиад. Такие соревнования являются мощным стимулом юного поколения, начинающих спортсменов. Этот уникальный праздник спорта не оставляет в стороне никого. Гонка, которая зародилась в Югре, уже преодолела границы Ханты-Мансийского автономного округа, собирая тысячи участников из множества регионов Российской Федерации. Что немаловажно, в состязаниях принимают участие и гости из зарубежных государств.
Югорский лыжный марафон с 2013 года ежегодно проходит в Ханты-Мансийске. Гонки проводятся благодаря общим усилиям организаторов мероприятия — региональных властей ХМАО, федерации лыжных гонок Югры и АУ «Юграмегаспорт». Генеральным партнером соревнования является банк «Открытие».
Информационный партнер марафона — медиахолдинг 1MI.