Устюгов и Кулешова победили в забеге свободным стилем Югорского лыжного марафона

Аналогичную дистанцию, но уже свободным стилем, во второй день марафона первым среди мужчин преодолел Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов, пройдя трассу за 1 час 49 минут и 44 секунды. Первое место среди женщин досталось Анастасии Кулешовой, призеру Олимпиады-2018, преодолевшей дистанцию с результатом 2 часа 4 минуты и 16 секунд. Еще одному призеру Олимпиады, биатлонисту Эдуарду Латыпову с его результатом 1 час 52 минуты 02 секунды, досталось второе место среди мужчин. Никита Поршнев, который прошел 50 км трассы за 1 час 54 минуты и 10 секунд, занял третье место. Среди женщин второе и третье места присудили Алине Кудисовой (результат — 2 часа 6 минут и 9 секунд) и Наталии Бабчиной (2 часа 6 минут и 45 секунд). Об этом сообщает muksun.fm.