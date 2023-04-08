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В Ростове-на-Дону будут считать пассажиров в автобусах

8 апреля 2023, 08:43
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону планируют закупить автоматизированную систему учета поступления наличных денег в транспорте, говорится в материалах Госзакупок.

Поставщика выберут в рамках электронного аукциона, который пройдет 20 апреля. Начальная цена контракта составляет 21,6 миллиона рублей, а заказчиком выступает «Ростовпассажиртранс».

На эти деньги планируется приобрести 135 комплектов, которые исполнитель должен предоставить в этом году.

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«Планируется запустить круглосуточный учет пассажиропотока и поступления наличных денег в режиме реального времени, на каждом транспортном средстве заказчика», — говорится в техническом задании.

Хранить статистическую и финансовую информацию предстоит не менее года.

Ранее стало известно, что правительство России выделит 18 миллиардов Ростовской области на электробусы до 2025 года.

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