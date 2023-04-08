Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Поставщика выберут в рамках электронного аукциона, который пройдет 20 апреля. Начальная цена контракта составляет 21,6 миллиона рублей, а заказчиком выступает «Ростовпассажиртранс».
На эти деньги планируется приобрести 135 комплектов, которые исполнитель должен предоставить в этом году.
«Планируется запустить круглосуточный учет пассажиропотока и поступления наличных денег в режиме реального времени, на каждом транспортном средстве заказчика», — говорится в техническом задании.
Хранить статистическую и финансовую информацию предстоит не менее года.
Ранее стало известно, что правительство России выделит 18 миллиардов Ростовской области на электробусы до 2025 года.