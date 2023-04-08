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В Ростове не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка в 2023 году

8 апреля 2023, 06:55
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в этом году в честь 9 Мая состоятся парад Победы и шествие Бессмертного полка, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В 10 часов утра на Театральной площади начнется военный парад, также в этот день запланирована массовая акция «Победная весна». Всего для горожан подготовили около 400 мероприятий, которые пройдут с апреля по 30 мая.

С 1 по 8 мая проведут концертные программы на улицах, названных в честь героев ВОВ. Кроме того, перед домами ветеранов устроят концерты и мини-парады.

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Алексей Логвиненко уточнил, что ни один ветеран не останется без поддержки. Праздничные мероприятия состоятся и в пунктах временного размещения граждан.

До этого стало известно, что в Донецке Ростовской области решили отказаться от салюта на 9 Мая.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Парад победы#9 Мая#Бессмертный полк
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