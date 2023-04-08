Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В 10 часов утра на Театральной площади начнется военный парад, также в этот день запланирована массовая акция «Победная весна». Всего для горожан подготовили около 400 мероприятий, которые пройдут с апреля по 30 мая.
С 1 по 8 мая проведут концертные программы на улицах, названных в честь героев ВОВ. Кроме того, перед домами ветеранов устроят концерты и мини-парады.
Алексей Логвиненко уточнил, что ни один ветеран не останется без поддержки. Праздничные мероприятия состоятся и в пунктах временного размещения граждан.
До этого стало известно, что в Донецке Ростовской области решили отказаться от салюта на 9 Мая.