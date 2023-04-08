В Ростове рассказали, когда состоится пересмотр дел после ареста донских судей

Председатель коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимир Чесноков объяснил, что отмена приговора коррумпированных судей действительно возможна, однако уголовное преследование судьи не означает, что все его решения будут автоматически отменены. Пересмотр возможно произвести только в том случае, если нарушения удастся доказать в суде, при этом для повторного рассмотрения дела нужен обвинительный приговор в отношении судьи.