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В Ростове рассказали, когда состоится пересмотр дел после ареста донских судей

8 апреля 2023, 11:01
Фото: pxhere.com
В Ростове рассказали, когда состоится пересмотр дел после ареста донских судей
Ростовский юрист Владимир Чесноков рассказал, когда могут начать пересмотр дел судей после недавних обысков, подробностями поделились местные СМИ.

Напомним, на этой неделе Ростовскую область потрясли слухи о волне обысков в домах донских судей. В настоящий момент свой пост покинула председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, а начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский стал подозреваемым по делу, которое якобы грозит ему заключением на срок до 12 лет, если вина будет доказана.

Несмотря на то, что вся эта информация не получила пока официального подтверждения, дончан интересует, когда следует ожидать массовой отмены приговоров судей или, по крайней мере, пересмотра их дел.

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Председатель коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимир Чесноков объяснил, что отмена приговора коррумпированных судей действительно возможна, однако уголовное преследование судьи не означает, что все его решения будут автоматически отменены. Пересмотр возможно произвести только в том случае, если нарушения удастся доказать в суде, при этом для повторного рассмотрения дела нужен обвинительный приговор в отношении судьи.

«Причём преступления именно в отправлении правосудия по конкретному делу. Кроме того, приговор в отношении судьи должен вступить в законную силу. Только в этом случае заинтересованные лица могут поставить вопрос о пересмотре конкретного дела», — цитирует эксперта Владимира Чеснокова издание 1Rnd. В этом случае пересмотреть некоторые дела станет возможным только через несколько лет.

Кроме того, издание сообщает, что, по их данным, число фигурантов в деле донских судей приблизилось к 40 подозреваемым.

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