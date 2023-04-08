В Ростовской области спасатели помогли восстановить линии электропередачи

Спасатели рассказали, что на время ликвидации последствий аварии ток подавали по резервным линиям электроснабжения, а сами сотрудники Каменска-Шахтинского подразделения приступили в вылову кабеля из реки. После завершения работы спасатели протянули кабель на другой берег, что позволило в дальнейшем восстановить электроснабжение.