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В Ростовской области спасатели помогли восстановить линии электропередачи

8 апреля 2023, 14:17
Фото: pssvvtm.donland.ru
В Ростовской области спасатели помогли восстановить линии электропередачи/ фото для иллюстрации
Донские спасатели восстановили электрокабели, упавшие в реку Северский Донец из-за сильного снегопада, об этом рассказали в пресс-службе Ростовской областной поисково-спасательной службе на воде.

Портал «ДOH24» сообщил, что в конце марта в Каменском районе Ростовской области из-за сильной метели оборвало линии электропередачи, которые соединяли поселок Чистоозерный с хутором Дубовым. Ветер и снег оборвали провода, которые упали в Северский Донец.

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Спасатели рассказали, что на время ликвидации последствий аварии ток подавали по резервным линиям электроснабжения, а сами сотрудники Каменска-Шахтинского подразделения приступили в вылову кабеля из реки. После завершения работы спасатели протянули кабель на другой берег, что позволило в дальнейшем восстановить электроснабжение.

Ранее молодой человек бесследно пропал после метели и пробки на М-4 «Дон» в Каменском районе.

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#Надежда Пустяк#Происшествие#Спасатели#Снегопад#Погода#Отключение света#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Каменский район
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