В Ростовской области спасатели помогли восстановить линии электропередачи

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Портал «ДOH24» сообщил, что в конце марта в Каменском районе Ростовской области из-за сильной метели оборвало линии электропередачи, которые соединяли поселок Чистоозерный с хутором Дубовым. Ветер и снег оборвали провода, которые упали в Северский Донец.
Спасатели рассказали, что на время ликвидации последствий аварии ток подавали по резервным линиям электроснабжения, а сами сотрудники Каменска-Шахтинского подразделения приступили в вылову кабеля из реки. После завершения работы спасатели протянули кабель на другой берег, что позволило в дальнейшем восстановить электроснабжение.
Ранее молодой человек бесследно пропал после метели и пробки на М-4 «Дон» в Каменском районе.