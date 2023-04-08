Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Волонтерское движение “Рука помощи Донбассу” пригласило доноров пополнить запасы крови всех групп для участников СВО. Сдача крови будет производится для Ростовского госпиталя по адресу улица Мыльникова, 7/7 с 08.00 до 12.00 мск, донорам необходимо приезжать не позже 11.00 мск с паспортом.
В донациях запрещено участвовать гражданам, больным гепатитом, венерическими заболеваниями, диабетом, онкологией, туберкулезом гипо- и гиперфункцией щитовидной железы, а также принимающих кроворазжижающие и гормональные препараты. Полный список противопоказаний и требований к донорам доступен по ссылке.
Для записи на донацию можно написать в WhatsApp координаторам Евгении +7(908)506-86-39, Кристине +7(918)542-61-53 и +7(908)506-95-98 и Вере +7(908)506-95-98.
Ранее в зоне СВО смертельно ранили сотрудника донского вуза.