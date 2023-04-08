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В Ростовской области волонтеры объявили сбор крови для участников СВО

8 апреля 2023, 11:27
Фото: pxhere.com
В Ростовской области волонтеры объявили сбор крови для участников СВО
В Ростове волонтеры пригласили неравнодушных горожан и ближайших районов Ростовской области на сбор крови, сообщение об этом появилось в чате областного правительства.

Волонтерское движение “Рука помощи Донбассу” пригласило доноров пополнить запасы крови всех групп для участников СВО. Сдача крови будет производится для Ростовского госпиталя по адресу улица Мыльникова, 7/7  с 08.00 до 12.00 мск, донорам необходимо приезжать не позже 11.00 мск с паспортом.

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В донациях запрещено участвовать гражданам, больным гепатитом, венерическими заболеваниями, диабетом, онкологией, туберкулезом  гипо- и гиперфункцией щитовидной железы, а также принимающих кроворазжижающие и гормональные препараты. Полный список противопоказаний и требований к донорам доступен по ссылке.

Для записи на донацию можно написать в WhatsApp координаторам Евгении +7(908)506-86-39, Кристине +7(918)542-61-53 и +7(908)506-95-98 и Вере +7(908)506-95-98.

Ранее в зоне СВО смертельно ранили сотрудника донского вуза.

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