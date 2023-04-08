Волонтерское движение “Рука помощи Донбассу” пригласило доноров пополнить запасы крови всех групп для участников СВО. Сдача крови будет производится для Ростовского госпиталя по адресу улица Мыльникова, 7/7 с 08.00 до 12.00 мск, донорам необходимо приезжать не позже 11.00 мск с паспортом.