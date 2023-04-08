В центре Ростова и на Ерёменко изменят разрешенную скорость движения с 22 апреля

Кроме того, в этот же день на участках Социалистической в границах переулка Крепостного и улицы Социалистической, 173 ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в часов, а на участке от Социалистической, 173 до переулка Журавлева разрешенная скорость составит 30 километров в час.