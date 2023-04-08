В центре Ростова и на Ерёменко изменят разрешенную скорость движения с 22 апреля

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Департамент автодорог Ростова сообщил, что с 22 апреля на улице Социалистической запретят остановку и стоянку автомобилей в районе дома №167/40 ради обеспечения возможности проезда и повышения пропускной способности улицы.
Кроме того, в этот же день на участках Социалистической в границах переулка Крепостного и улицы Социалистической, 173 ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в часов, а на участке от Социалистической, 173 до переулка Журавлева разрешенная скорость составит 30 километров в час.
Вместе с этим 22 апреля аналогичные ограничения введут и на улице Ерёменко в районе пешеходного перехода рядом с домом №85, здесь автомобилистам будет разрешено ехать со скоростью до 40 километров в час.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасного движения как водителей, так пешеходов.
Ранее власти ограничили скорость движения автомобилей по Пушкинской.