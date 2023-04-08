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В центре Ростова и на Ерёменко изменят разрешенную скорость движения с 22 апреля

8 апреля 2023, 12:17
Фото: 1MI
В центре Ростова и на Ерёменко изменят скорость движения с 22 апреля
В Ростове с 22 апреля начнут действовать ограничения скорости движения и запрет на стоянку на улицах Социалистической и Ерёменко, об этом сообщили в администрации города.

Департамент автодорог Ростова сообщил, что с 22 апреля на улице Социалистической запретят остановку и стоянку автомобилей в районе дома №167/40 ради обеспечения возможности проезда и повышения пропускной способности улицы.

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Кроме того, в этот же день на участках Социалистической в границах переулка Крепостного и улицы Социалистической, 173 ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в часов, а на участке от Социалистической, 173 до переулка Журавлева разрешенная скорость составит 30 километров в час.

Вместе с этим 22 апреля аналогичные ограничения введут и на улице Ерёменко в районе пешеходного перехода рядом с домом №85, здесь автомобилистам будет разрешено ехать со скоростью до 40 километров в час.

 Эти меры необходимы для обеспечения безопасного движения как водителей, так пешеходов. 

Ранее власти ограничили скорость движения автомобилей по Пушкинской.

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