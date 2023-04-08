В центре Ростова законсервировали старинный дом Гудермана, переживший пожары

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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В субботу, 8 апреля, градозащитники «МойФасад» объявили о консервации знаменитого дома на улице Донской, 15/переулке Соборном, 8, который принадлежал владельцу картонно-коробочного завода Аарону Гудерману.
Дом успел гореть, по крайней мере, четыре раза, и из-за его аварийного состояния начали ходить слухи о сносе здания, однако власти решили изъять землю под домом для последующей реконструкции исторического здания и открыть в нем школу музыки или искусств.
Сейчас, по словам общественников, входы в здание, окна и двери закрыли, поставив забор из сетки. Теперь общественники ожидают, что в доме проведут противоаварийные работы, которые позволят строению выстоять и дождаться реконструкции.
«Помимо консервации, на заборах вокруг дома теперь висит QR-код. Он ведет на небольшой сайт, посвященный нескольким законсервированным зданиям», — рассказали общественники, добавив, что сайт позволяет следить за домами в режиме реального времени и изучить их историю.
Ранее другое историческое здание не смогло получить статус ОКН.