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В центре Ростова законсервировали старинный дом Гудермана, переживший пожары

8 апреля 2023, 09:58
Фото: МойФасад/ t.me/moifasad
В центре Ростова законсервировали старинный дом Гудермана, переживший пожары
Власти Ростова законсервировали дом Аарона Гудермана, который планируют реконструировать в школу изящных искусств, об этом сообщили общественники.

В субботу, 8 апреля, градозащитники «МойФасад» объявили о консервации знаменитого дома на улице Донской, 15/переулке Соборном, 8, который принадлежал владельцу картонно-коробочного завода Аарону Гудерману.

Дом успел гореть, по крайней мере, четыре раза, и из-за его аварийного состояния начали ходить слухи о сносе здания, однако власти решили изъять землю под домом для последующей реконструкции исторического здания и открыть в нем школу музыки или искусств.

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Сейчас, по словам общественников, входы в здание, окна и двери закрыли, поставив забор из сетки. Теперь общественники ожидают, что в доме проведут противоаварийные работы, которые позволят строению выстоять и дождаться реконструкции.

«Помимо консервации, на заборах вокруг дома теперь висит QR-код. Он ведет на небольшой сайт, посвященный нескольким законсервированным зданиям», — рассказали общественники, добавив, что сайт позволяет следить за домами в режиме реального времени и изучить их историю.

Ранее другое историческое здание не смогло получить статус ОКН.

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