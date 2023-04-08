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Власти Донецка в Ростовской области решили отказаться от фейерверков 9 мая

8 апреля 2023, 13:12
Фото: 1MI
Власти Донецка в Ростовской области решили отказаться от фейерверков 9 мая
В Донецке Ростовской области заявили, что откажутся от салютов в День Победы из-за текущей обстановки, об этом рассказали на портале городской администрации.

В администрации города напомнили, что приближается 78-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и пообещали жителям, что в Донецке пройдут праздничные мероприятия и концерты.

Единственным исключением станет проведение праздничного салюта, который в этом году посчитали лишним в Совете ветераном и Общественном совете города.

«Администрация города поддерживает общественников, так что салюта 9 Мая не будет», — рассказали в администрации, объяснив это текущей политической ситуацией.

В Ростове-на-Дону рассказали, как пройдет День победы
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Власти Донецка уточнили, что в программу празднования входит и поздравление 128 горожан, которые были участниками Великой Отечественной войны, блокадниками, узниками концлагерей и другими категориями граждан, жизнь которых изменила война.

В администрации напомнили, что в ходе праздника за безопасностью будут следить сотрудники полиции, а движение автомобилей рядом с парком имени Усачева будет перекрыто. Кроме того, введен запрет на использование квадрокоптеров и их аналогов.

Ранее в Ростове объявили, сколько денег уйдет на украшение города ко Дню Победы.

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