Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В администрации города напомнили, что приближается 78-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и пообещали жителям, что в Донецке пройдут праздничные мероприятия и концерты.
Единственным исключением станет проведение праздничного салюта, который в этом году посчитали лишним в Совете ветераном и Общественном совете города.
«Администрация города поддерживает общественников, так что салюта 9 Мая не будет», — рассказали в администрации, объяснив это текущей политической ситуацией.
Власти Донецка уточнили, что в программу празднования входит и поздравление 128 горожан, которые были участниками Великой Отечественной войны, блокадниками, узниками концлагерей и другими категориями граждан, жизнь которых изменила война.
В администрации напомнили, что в ходе праздника за безопасностью будут следить сотрудники полиции, а движение автомобилей рядом с парком имени Усачева будет перекрыто. Кроме того, введен запрет на использование квадрокоптеров и их аналогов.
Ранее в Ростове объявили, сколько денег уйдет на украшение города ко Дню Победы.