Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега образовались заторы протяженностью 100 километров на трассе М-4 «Дон». В результате людям пришлось ночевать в своих автомобилях.
Теперь власти проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что дорожники с большим опозданием начали расчистку дороги. Кроме того, проезжую часть плохо обработали противогололедными материалами.
«С самого начала не было достаточного количества техники и буксиров, а водителям не предложили альтернативные маршруты. Не были приняты правильные управленческие решения. В итоге время было упущено как минимум на четыре часа», — сказано в сообщении.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что нужно принять меры, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.