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Власти в Ростовской области назвали точные причины пробки в 100 км на М-4 «Дон»

8 апреля 2023, 05:42
Фото: 1mi
В Ростовской области рассогласованность работы дорожных служб стала основной причиной огромной пробки на М-4 «Дон», сообщили в правительстве региона.

Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега образовались заторы протяженностью 100 километров на трассе М-4 «Дон». В результате людям пришлось ночевать в своих автомобилях.

Теперь власти проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что дорожники с большим опозданием начали расчистку дороги. Кроме того, проезжую часть плохо обработали противогололедными материалами.

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«С самого начала не было достаточного количества техники и буксиров, а водителям не предложили альтернативные маршруты. Не были приняты правильные управленческие решения. В итоге время было упущено как минимум на четыре часа», — сказано в сообщении.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что нужно принять меры, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

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