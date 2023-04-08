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Водитель автомобиля в Ростове-на-Дону сбил 63-летнюю женщину на переходе

8 апреля 2023, 07:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошла авария, в которой водитель сбил переходившего дорогу пешехода, сообщили в УГИБДД по региону.

Вечером на улице Мичуринской водитель «ВАЗ-2110» направлялся в сторону Еременко и сбил 63-летнюю женщину. Она в это время шла по переходу.

В результате пострадавшую с травмами доставили в больницу, о ее состоянии информации пока нет. Почему водитель не стал пропускать пешехода, остается загадкой.

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До этого пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону, в который врезался легковой автомобиль. Всего в маршрутном транспорте находились 18 человек.

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