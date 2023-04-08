Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:50
Вечером на улице Мичуринской водитель «ВАЗ-2110» направлялся в сторону Еременко и сбил 63-летнюю женщину. Она в это время шла по переходу.
В результате пострадавшую с травмами доставили в больницу, о ее состоянии информации пока нет. Почему водитель не стал пропускать пешехода, остается загадкой.
До этого пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону, в который врезался легковой автомобиль. Всего в маршрутном транспорте находились 18 человек.