Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Утром температура в донской столице составит от +8 до +10 градусов по Цельсию, метеорологи прогнозируют осадки и восточный ветер со скоростью до 4,3 метра в секунду. Также может небольшой дождь может зарядить в течение дня, но температура будет теплее от +10 до +12 градусов по Цельсию. Ветер немного успокоится, но полностью не стихнет.
Вечером температура составит от +11 до +12 градусов по Цельсию, а погода совсем испортится. Ветер ослабнет до 2,3 метра в секунду. Ночью температура опустится до +9 до +11 градусов по Цельсию. Ветер изменит направление на северо-восточное.
Ранее климатолог рассказал, что Ростов накроет дождями в апреле и холодами в мае.