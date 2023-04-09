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Дожди обещают синоптики в Ростове в Вербное воскресенье 9 апреля

9 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI
Дожди обещают синоптики в Ростове в Вербное воскресенье 9 апреля
В воскресенье, 9 апреля, в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь, следует из прогноза погоды.

Утром температура в донской столице составит от +8 до +10 градусов по Цельсию, метеорологи прогнозируют осадки и восточный ветер со скоростью до 4,3 метра в секунду. Также может небольшой дождь может зарядить в течение дня, но температура будет теплее от +10 до +12 градусов по Цельсию. Ветер немного успокоится, но полностью не стихнет.

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Вечером температура составит от +11 до +12 градусов по Цельсию, а погода совсем испортится. Ветер ослабнет до 2,3 метра в секунду. Ночью температура опустится до +9 до +11 градусов по Цельсию. Ветер изменит направление на северо-восточное.

Ранее климатолог рассказал, что Ростов накроет дождями в апреле и холодами в мае.

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