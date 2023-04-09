Утром температура в донской столице составит от +8 до +10 градусов по Цельсию, метеорологи прогнозируют осадки и восточный ветер со скоростью до 4,3 метра в секунду. Также может небольшой дождь может зарядить в течение дня, но температура будет теплее от +10 до +12 градусов по Цельсию. Ветер немного успокоится, но полностью не стихнет.