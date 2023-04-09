Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель КамАЗ не выдержал безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди грузовик. Последний по инерции отбросило на три другие транспортные средства.
В результате столкновения 40-летний водитель КамАЗ скончался на месте происшествия.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону.