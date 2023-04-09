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Published Сегодня, 14:15

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ДТП с участием пяти машин привело к гибели человека на трассе в Ростовской области

9 апреля 2023, 14:15
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Массовое ДТП произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись пять автомобилей 9 апреля

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, рассказали в ГИБДД России по региону.

Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель КамАЗ не выдержал безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди грузовик. Последний по инерции отбросило на три другие транспортные средства.

В результате столкновения 40-летний водитель КамАЗ скончался на месте происшествия.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее пять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону.

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#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#Дорога#М-4#ГИБДД#Происшествия
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