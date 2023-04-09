Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Александр Е. пропал без вести в субботу, 8 апреля, в Советском районе Ростова-на-Дону. Школьнику 11 лет, его рост составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза карие.
В последний раз его видели в черной толстовке, черных спортивных штанах и серо-синих кроссовках.
Волонтеры начали поиски мальчика, это свидетельствует о том, что родители уже подали заявление в полицию.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мальчика, пожалуйста, позвоните на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Любая информация важна.