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Два дня волонтеры и полиция в Ростове не могут найти 11-летнего школьника

9 апреля 2023, 18:57
Фото: 1MI
Два дня волонтеры и полиция в Ростове не могут найти 11-летнего школьника
В Ростове-на-Дону в Советском районе пропал 11-летний мальчик, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Александр Е. пропал без вести в субботу, 8 апреля, в Советском районе Ростова-на-Дону. Школьнику 11 лет, его рост составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза карие.

В последний раз его видели в черной толстовке, черных спортивных штанах и серо-синих кроссовках.

Фото: vk.com/lizaalert_rostov
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Волонтеры начали поиски мальчика, это свидетельствует о том, что родители уже подали заявление в полицию.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мальчика, пожалуйста, позвоните на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Любая информация важна.

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