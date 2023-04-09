Двоих вооруженных грабителей из ЛНР разыскивают в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Отмечается, что при себе у грабителей может быть оружие. В розыск объявлены
38-летний Магомет Чотчаев и 40-летний Адил Эмирбеков.
Предполагается, что они могут находиться в Шахтах, Новочеркасске или в Каменоломнях. В конце марта, по информации силовиков, четверо мужчин совершили вооруженное ограбление и угнали грузовую машину. Двоим из них удалось скрыться в Ростовской области.
Также, по данным СМИ, подозреваемые могут передвигаться на машине УАЗ «Патриот» черного цвета. Об их нахождении силовики просят сообщить по номеру 102.
Официально о происшествии и розыске подозреваемых органы правопорядка не сообщали. Информация уточняется.
Напомним, в конце марта двое мужчин пытались ограбить цветочные киоски. Видео с их неудачной попыткой ограбления попало в сеть.