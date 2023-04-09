Двоих вооруженных грабителей из ЛНР разыскивают в Ростовской области

Предполагается, что они могут находиться в Шахтах, Новочеркасске или в Каменоломнях. В конце марта, по информации силовиков, четверо мужчин совершили вооруженное ограбление и угнали грузовую машину. Двоим из них удалось скрыться в Ростовской области.