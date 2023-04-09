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Двоих вооруженных грабителей из ЛНР разыскивают в Ростовской области

9 апреля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Двоих вооруженных грабителей из ЛНР разыскивают в Ростовской области
Двоих мужчин, которые совершали ограбления в ЛНР, разыскивают в Ростовской области, сообщает Rostov.ру.

Отмечается, что при себе у грабителей может быть оружие. В розыск объявлены 
38-летний Магомет Чотчаев и 40-летний Адил Эмирбеков.

Предполагается, что они могут находиться в Шахтах, Новочеркасске или в Каменоломнях. В конце марта, по информации силовиков, четверо мужчин совершили вооруженное ограбление и угнали грузовую машину. Двоим из них удалось скрыться в Ростовской области.

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Также, по данным СМИ, подозреваемые могут передвигаться на машине УАЗ «Патриот» черного цвета. Об их нахождении силовики просят сообщить по номеру 102.

Официально о происшествии и розыске подозреваемых органы правопорядка не сообщали. Информация уточняется.

Напомним, в конце марта двое мужчин пытались ограбить цветочные киоски. Видео с их неудачной попыткой ограбления попало в сеть.

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