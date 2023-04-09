Коррупционный скандал вокруг Зюзина вспыхнул четыре года назад. Правоохранительные органы выяснили, что мэр получил 2,5 миллиона рублей от одного из застройщиков за покровительство его компании. Тогда суд обязал чиновника выплатить штраф и вынес запрет на государственную службу. Однако прокурора столь мягкий приговор не устроил, и судебные разбирательства продолжились.