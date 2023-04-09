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Итоги недели: в Ростовской области обыскивали судей, увольняли и сажали мэров

9 апреля 2023, 14:56
Фото: 1MI
В Ростовской области чиновников подозревают, увольняют и судят

В Ростовской области всю неделю обыскивали судей, увольняли и сажали мэров

В Таганроге со своим постом попрощался сити-менеджер Михаил Солоницин, а экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина осудили на восемь лет за получение взятки, тем временем в Ростовской области продолжает набирать обороты коррупционный скандал вокруг судебной «верхушки.

Восемь лет за взятку

Суд вынес приговор бывшему главе Новочеркасска Игорю Зюзину. Его признали виновным в получении многомиллионной взятки от застройщика. В колонии экс-чиновник проведет восемь лет.

Коррупционный скандал вокруг Зюзина вспыхнул четыре года назад. Правоохранительные органы выяснили, что мэр получил 2,5 миллиона рублей от одного из застройщиков за покровительство его компании. Тогда суд обязал чиновника выплатить штраф и вынес запрет на государственную службу. Однако прокурора столь мягкий приговор не устроил, и судебные разбирательства продолжились.

Спустя четыре года судебная коллегия по уголовным дела, повторно рассмотрела дело и постановила отменить Зюзину прошлый приговор, отправив экс-чиновника в колонию на восемь лет.

Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина приговорили к 8 годам колонии за получение взятки
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Добровольный уход в никуда

В Таганроге на внеочередном заседании Думы в отставку по собственному желанию подал местный глава администрации Михаил Солоницин. Депутаты прошение сити-менеджера удовлетворили.

Причиной своего ухода Солоницин назвал новую работу. Однако где именно теперь трудоустроится, чиновник не рассказал.

Исполнять обязанности главы администрации пока будет Светлана Камбулова. До этого она курировала в мэрии вопросы экономики.

Сами горожане с воодушевлением отреагировали на отставку Солоницина. Они написали в соцсетях, что были недовольны его работой и состоянием Таганрога в период правления.

Сити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке
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«Дело судей»

В Ростовской области новые обороты приобретает так называемое «дело судей». По нему, согласно информации СМИ, порядка 32 судей и чиновников проходят подозреваемыми по коррупционной статье. Замешанные в деле судьи, чиновники и даже адвокаты якобы имеют отношению к вынесению «нужных» приговоров.

Источники пишут об обысках в судах Ростова и дома у председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Также стало известно о задержании начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского. Сама Золотарева якобы подала в отставку и сейчас находится под домашним арестом. Сейчас обязанности председателя Ростовского облсуда исполняет Фарида Калюжина.

Также СМИ сообщают, что под подозрением у оперативников находятся несколько адвокатов. Их подозревают в передаче средств от своих доверителей судьям, чтобы изменить не только приговоры, но и меры пресечения вроде ареста.

Официально информация об уголовном деле против судебной «верхушки» Ростовской области не подтверждалась.

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