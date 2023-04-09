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Из Ростова в Мариуполь запустили автобус

9 апреля 2023, 10:04
Фото: 1MI
Из Ростова снова можно уехать в Мариуполь на автобусе
Автобусное сообщение Ростова-на-Дону с Мариуполем снова возобновили, расписание доступно на сайте главного автовокзала.

Первый автобус отправляется от станции Ростова в 02.15 мск. Время в пути составляет почти 4 часа. В Мариуполь транспорт прибывает в 06.00. А стоимость билета составляет более 2,4 тысячи рублей.

Однако есть более дешевые рейсы. Так, в 05.30 можно уехать всего за 1,5 тысячи рублей.

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Ранее стало известно, что водители автобусов прибывшие из Мариуполя в Ростов смогут получить служебное жилье. Данный вопрос рассматривался на планерном заседании администрации донской столицы.

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