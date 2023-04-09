Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Первый автобус отправляется от станции Ростова в 02.15 мск. Время в пути составляет почти 4 часа. В Мариуполь транспорт прибывает в 06.00. А стоимость билета составляет более 2,4 тысячи рублей.
Однако есть более дешевые рейсы. Так, в 05.30 можно уехать всего за 1,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что водители автобусов прибывшие из Мариуполя в Ростов смогут получить служебное жилье. Данный вопрос рассматривался на планерном заседании администрации донской столицы.